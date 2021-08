Côte d’Ivoire: Blé Goudé clarifie sa relation avec son mentor, voici ce qu’il dit

Lors d’une interview l’ancien ministre de la jeunesse de Côte d’Ivoire Charles Blé Goudé, s’est prononcé sur ses relations avec Laurent Gbagbo et a clairement indiqué qu’il n’y a pas de problème entre les deux.

« Avant que Gbagbo ne prenne son avion, on s’est parlé. Et quand il est arrivé, il m’a appelé pour me dire qu’il était bien arrivé », a indiqué Charles Blé Goudé quand on lui a demandé s’il y avait un problème entre lui et son mentor puisque depuis son retour en Côte d’Ivoire Gbagbo n’a pas encore parlé de lui. Le patron du COJEP a assuré qu’en ce qui le concerne il n’y a pas de souci entre eux.

« En tout cas, en ce qui me concerne, il n’y a pas de nuages dans les relations entre le Président Laurent Gbagbo et moi. Et si jamais il y en avait, ce n’est pas dans les micros qu’on règle ses problèmes avec son mentor. Donc je ne crois pas qu’il y ait un problème », a assuré Blé Goudé ajoutant que « pour le reste, je laisse chacun faire ses interprétations. Et l’interprétation de chacun l’engage ».

Il va sans dire que pour Blé Goudé aucun problème n’existe entre lui et son ancien codétenu de la prison de la Cour pénale internationale. Cependant, Laurent Gbagbo n’a, à aucun moment de ses récits sur son incarcération, prononcé le nom de Blé Goudé et n’a même pas évoqué son retour depuis son propre retour en Côte d’Ivoire le 17 juin dernier. Si un malaise existe entre les deux, cela se saura certainement.

