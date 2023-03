Côte d’Ivoire/Bonne gouvernance : Un système de management de la sécurité de l’information officiellement lancé

La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG) et la coopération allemande (Giz) ont procédé le 27 février au lancement d’un système de management de la sécurité de l’information.

Le système de sécurité de l’information qui a été lancé le 27 fevrier 2023, est un projet du plan stratégique 2022-2023 de la Habg sur l’axe 3 du renforcement des capacités opérationnelles.

Renforcer la sécurité de l’information, créer et renforcer la confiance des parties prenantes

Ce projet vise entre autres plusieurs aspects : « Renforcer la sécurité de l’information, créer et renforcer la confiance des parties prenantes, renforcer l’image de la Habg, mettre en œuvre le Smsi, définir la politique de sécurité de l’information, définir les objectifs de sécurité de l’information, mettre en œuvre les dispositions de sécurité appropriées pour atteindre les objectifs de sécurité de l’information, certifier le Smsi selon Iso 27001 version 2022 ».

Plusieurs objectifs ont été atteints par la Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg) avec l’appui technique et financier de la coopération allemande (Giz). Lors de cette rencontre du lancement officiel du Système de management de la sécurité de l’information (Smsi) pour garantir et protéger les données de l’institution. Pour M. Bakari Traoré, directeur de cabinet à HABG, a rappelé la nécessité de la mise en place de ce système.

Les normes permettent de créer la confiance et la sécurité de l’information garantissant une bonne lutte contre la cybercriminalité

Selon lui, de nombreuses informations sont recueillies et traitées par la Haute autorité pour la bonne gouvernance dans l’optique d’une meilleure stratégie plus efficace pour les précises de décisions. « Les normes permettent de créer la confiance et la sécurité de l’information garantissant une bonne lutte contre la cybercriminalité et la meilleure protection des données. Ce système a pour but de générer la confiance vis-à-vis des parties prenantes », a laissé entendre.

Le directeur de cabinet s’est dit heureux pour cette initiative la crédibilité de l’institution dans la réalisation de ses missions en termes de certification de la norme internationale Iso 27001 version 2022.

Quant à M. Célestin Ankamtsene, directeur composante Giz, a précisé que cet outil permettra à la Habg de déployer un système de management pour tous ses processus, à savoir les investigations, la déclaration de patrimoine, leur suivi et contrôle. Une étape importante en matière de management de la sécurité de l’information pour améliorer et rétablir sa confiance à ses partenaires.

