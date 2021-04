Côte d’Ivoire: Conseil des Ministres présidé par S.E.M Alassane Ouattara

Le Président de la République, Alassane OUATTARA a présidé, ce mercredi 7 avril 2021, au Palais de la Présidence de la République, le 1er Conseil des Ministres de la nouvelle équipe gouvernementale.

A l’entame du Conseil, le Chef de l’État a félicité le Premier Ministre Patrick ACHI et l’ensemble des membres du Gouvernement pour leur nomination, et a formé des vœux de succès dans l’accomplissement de leurs missions.

Le Président Alassane OUATTARA a instruit le Gouvernement de poursuivre les actions engagées en faveur du bien-être des populations, et de mettre un accent particulier sur le triptyque Paix, Sécurité et Cohésion à travers le renforcement de nos institutions, de la justice et de la réconciliation nationale.

Le Premier Ministre Patrick ACHI a, pour sa part, réaffirmé la détermination du Gouvernement à poursuivre et à accélérer, sous la haute égide du Président de la République, les actions pour le développement économique et social de notre pays, et l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens.

