Côte d’Ivoire: Dr Aka Aouélé imite l’ancien président Laurent Gbagbo

Ce n’est plus un secret pour tout le monde, la nouvelle selon laquelle la limitation d’âge des candidats à l’élection présidentielle de 2025 fait le buzz.

Depuis quelques temps, la question de la limitation d’âge pour être candidat aux élections présidentielles fait débat. Nombreux sont ceux qui estiment qu’à un certain âge, on est plus en état de gérer un pays et même une localité et, il faudrait se retirer tandis que pour d’autres, rien ne pourraient les éloigner de la politique à part la “mort”.

L’ancien président Laurent Gbagbo n’a pas caché sa position et a affirmé qu’il ferait la politique jusqu’à ses derniers jours sur terre. Une opinion que le président Alassane Ouattara voit autrement, lui qui a voulu passer le flambeau a Amadou Gon pour les présidentielles de 2020 mais hélas, l’ancien premier ministre a quitter le monde des vivants quelques mois avant le début des échéances électorales.

Ce matin du 1er novembre, une sortie du journal Afriksoir selon laquelle Aka Ouélé aurait rejoint Laurent Gbagbo fait le buzz. En effet, il ne s’agit pas d’un changement de parti politique mais plutôt d’une opinion partagée. En effet, tout comme Laurent Gbagbo, Aka Ouélé estime que s’est la politique qui est venue a lui et il n’est pas prêt a passer le flambeau. Tout comme Laurent Gbagbo, pour lui aussi, seul la mort pourrait mettre fin à sa carrière politique. C’est le 24 octobre lors de la cérémonie des soixante ans de l’AIP qu’il a déclaré :”Seule la mort va me sortir de la politique”.

DD

Comments

comments