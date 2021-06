Côte d’Ivoire : Duékoué rend hommage à Ouattara en faveur d’Achi Patrick

Les cadres et populations du Guémon avec à leurs têtes le président du conseil régional, Serey Doh Célestin, par ailleurs secrétaire d’État chargé des affaires maritimes et portuaires. Cette cérémonie qui s’inscrit dans le cadre d’une journée de remerciement au président Alassane Ouattara qui a nommé Serey Doh le 06 avril dernier lors de la formation du premier gouvernement du premier ministre Patrick Jérôme Achi. Le lieu choisi, la place de la paix de la ville de Duekoué est pleine à craquer. Les populations des quatre départements du Guémon, ont, depuis 06 heures envahi le lieu indiqué. Banderoles, chants et danses sont à l’œuvre pour apporter une coloration féerique à cette cérémonie qui se veut grandiose. Tous les chefs coutumiers sont en place. Au niveau des officiels, on annonce l’arrivée du ministre de la défense, Téné Birahima Ouattara dit photocopie, le ministre des transports, Amadou Koné, la ministre de la fonction publique, Anne Ouloto sans oublier le médiateur de la république, Adama Toungara, lui-même fils de la région du Guémon. Côté sécurité, un fort contingent de policiers et de gendarmes ont été déployés pour contrer tout débordement. Ado Assè.

Kanou Francklin.

