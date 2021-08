Côte d’Ivoire: Gbagbo Laurent exprime sa reconnaissance au couple Monney par une visite

Le Président Laurent Gbagbo était ce dimanche 22 Août 2021 chez la Révérende Maman Jeanne Monney et son mari. La visite de l’ex-détenu de la Haye avait pour but de témoigner sa reconnaissance à ce couple qui l’a tant soutenu pendant son incarcération. Au cours de la même visite, Laurent Gbagbo a laissé un message sur son retour au pays.

Quoi de plus normal que d’être reconnaissant envers les personnes qui nous soutiennent pendant nos moment difficiles ? En tout cas, le Président Laurent Gbagbo a compris ce sens de la vie. En effet, ce dimanche 22 Août 2021, l’ancien détenu de la Cour Pénale Internationale, s’est rendu à l’église CCT ( Centre Chrétien de Transformation ) de la Révérende Maman Jeanne Monney à qui il est allé témoigner sa reconnaissance pour le grand soutien qu’elle lui a apporté durant son séjour carcéral à Bruxelles.

<< Remerciez la Révérende Jeanne Monney pour moi. Quand j’étais en prison, elle faisait des aller-retours en voiture avec ma femme. Souvent avec son mari lorsque j’étais à Bruxelles. On a même déjà déjeuné ensemble, un jour avec son mari >>, a fait savoir Laurent Gbagbo dans une publication de Gala Kolebi sur sa page Facebook.

Aussi, dans un autre post, l’ancien détenu de la Cour Pénale Internationale a laissé un message énigmatique sur son retour en Côte d’Ivoire, lors de sa visite chez la Révérende Maman Jeanne Monney et son mari.

<< On a cru que Joseph n’allait plus revenir et Joseph est revenu >>, a-t-il dit en faisant certainement allusion à son retour en Côte d’Ivoire que d’aucuns n’espéraient plus.

Mais le Woody de Mama est bel et bien revenu dans son pays et a même repris ses activités politiques.

LVF

Comments

comments