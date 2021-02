Côte d’Ivoire: Gnamien Konan dépose ses valises à BOTRO pour les législatives

« Je n’irai pas en CAMPAGNE contre les GENS que J’AIME, mais CONTRE UN SYSTÈME.Ce SYSTÈME qui piétine la CONSTITUTION, la DÉMOCRATIE et les LIBERTÉS.Ce SYSTÈME qui fait la PROMOTION du TRIBALISME( breveté Rattrapage), qui détruit L’ÉCOLE et banalise la CORRUPTION.Ce SYSTÈME qui fait de la prestidigitation macroéconomique au lieu de créer de la RICHESSE.Voici L’ÉLECTION LÉGISLATIVE qui n’est pas un CONCOURS de PROVERBES BAOULÉ , mais l’occasion de choisir une POLITIQUE NATIONALE. Entre celle qui est là où l’on MEURT plus d’élection que de COVID et celle qui veut nous RÉCONCILIER.OUI, j’irai m’adresser au CŒUR et à l’intelligence de ces PAUVRES GENS qui attendent qu’on achète leurs NOIX de CAJOU ou leur CACAO à un JUSTE PRIX, mais reçoivent des PETITS CADEAUX de NOËL achetés avec leur PROPRE ARGENT, en plein FÉVRIER.Au nom de la CÔTE D’IVOIRE , venez me SOUTENIR si vous pouvez.»

