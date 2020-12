Côte d’Ivoire: Gnamien Konan envoie une réplique aux USA après leur soutien à Alassane Ouattara

Dans un document rédigé aussi bien en Français et en Anglais, les États-Unis d’Amérique ont réitéré leur soutien à Alassane Ouattara qui prête serment, ce lundi 14 décembre 2020, pour un 3e mandat (le 1er mandat de la 3e République, selon les proches du pouvoir) à la tête de la République de Côte d’Ivoire.

À cet effet, l’Ambassade américaine accréditée en Côte d’Ivoire a ainsi déclaré : « Les États-Unis d’Amérique reconnaissent la réélection de SEM Alassane Ouattara en tant que Président de la République de Côte d’Ivoire et sont heureux de poursuivre l’étroite coopération bilatérale à travers toute la gamme de nos valeurs et intérêts partagés. »

Il n’en fallait pas plus pour soulever le courroux de certains opposants ivoiriens, qui n’ont pas manqué d’exprimer leur vive protestation contre ce soutien de la Maison-Blanche au pouvoir d’Abidjan. Gnamien Konan, ancien membre du RHDP et ancien ministre de la Fonction publique et de la Reforme administrative, n’a pas manqué de lancer un tweet dans lequel il tente de réduire la portée du message des Américains en faveur du pouvoir Ouattara.

« De toutes les façons, ce sont des hommes de chair et de sang qui sont derrière ce papier », a déclaré le Président de La Nouvelle Côte d’Ivoire (NCI), avant de lancer des piques : « Si Trump était africain, peut-être, qu’il se serait proclamé Président à vie. » Toutefois, poursuit-il : « La seule voix que je veux entendre c’est celle de ma conscience, celle de Dieu. Tout le reste est si éphémère. »

Dans un précédent tweet, le Député de Botro avait ainsi dénoncé l’endettement sous le régime Ouattara, tout en lui proposant ses services. « Ce pays est vraiment bizarre. Ils s’en vont prendre crédit de 656 milliard.

