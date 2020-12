Côte d’Ivoire: Gnanmien Konan en Interview ses vérités sur le dialogue politique

1-Monsieur le ministre, le gouvernement a entamé un dialogue avec l’opposition la semaine dernière sur plusieurs questions notamment sur la réforme de la Cei. Pensez vous que ce dialogue peut donner des résultats satisfaisants ?

Non, ce dialogue ne peut pas donner de résultats satisfaisants. En effet nous avons affaire à un pouvoir tellement minoritaire que la moindre concession de sa part provoquerait immédiatement son déclin.

Elle ne peut que violer la loi, utiliser la force et la brutalité. L’élégance affichée n’est que de façade et ressemble plus à la beauté de la peau d’un serpent vivant.

2- L’ opposition a réaffirmé que ces exigences pour un dialogue inclusif et la libération des prisonniers demeurent. Est-ce que le pouvoir pourra-t-il accédé à ces exigences ?

Oh, on libérera quelques jeunes marcheurs et des malades pour montrer comme un signe de bonne volonté. Mais le vrai dialogue inclusif avec toute l’opposition y compris le Président Laurent Gbagbo, nous ne l’obtiendrons pas avant les législatives de 2021. Enfin j’aimerais tant avoir tord. C’est le moment de prier pour les bons et pour les méchants.

3- Certaines voix se lèvent au Rhdp pour affirmer qu’ en allant à la table du dialogue, c’est une façon pour l’opposition de reconnaître la victoire du président Ouattara. Est ce que vous partagez cette affirmation ?

Je partage leur crise et leur soif de légitimité et de reconnaissance. Mais nous irons pour démontrer démocratiquement qu’ils ne pèsent pas plus de dix pour cent et qu’ils sont condamnés à être illégitimes. Personne ne peut rien y faire.

L’opposition a déjà fait plusieurs fois le sacrifice suprême par amour pour son pays. C’est ce qu’elle fera à nouveau en allant aux législatives.

4- Pensez vous qu’il est opportun pour l’opposition de prendre part aux prochaines législatives ?

L’opposition n’a même pas le choix. On ne peut pas laisser 100 députés RHDP et 150 députés KKB aller voter des lois pour la Côte d’Ivoire. Quand on créé un

Parti politique la seule manière de prendre le pouvoir, c’est par les urnes. Si on ne peut pas le faire tout de suite, il faut savoir attendre. Si on y arrive pas seul, il faut savoir s’unir. La force fait toujours le lit du chaos et des cancres.

5- Comment l’opposition doit aborder ces prochaines échéances électorales si elle doit y aller ?

Elle doit garder sagement la logique de l’union. Les atouts et les armes dont dispose le pouvoir sont tels qu’il faut suspendre nos inopportunes différences. Un seul candidat de l’opposition par siège. Je propose 80 pour cent pour le PDCI et l’EDS. C’est une proposition.

6- Que répondez vous a ceux de l’opposition qui pensent que les élections législatives doivent être boycottées par l’opposition vue qu’elle ne reconnaît pas le président Ouattara comme président de la République ?

◦ Peut-être qu’ils ne savent pas que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont deux pouvoirs bien séparés et indépendants aux termes de notre constitution.

◦ A ce stade reconnaître ou non le pouvoir de Monsieur Ouattara n’est pas le problème. La question est de savoir si nous sommes oui ou non avec les démocrates. C’est à dire ceux qui continuent le combat de la démocratie. De mon point de vue, ceux-là doivent aller aux élections législatives pour continuer le combat. Lorsque la majorité des députés de l’Assemblée Nationale sera issue des rangs de ceux qui ne reconnaissent pas le Président Ouattara, commencera alors le vrai dialogue national.

7- Quel est le message du président Gnamien Konan pour les Ivoiriens en 2021?

Je souhaite aux Ivoiriens beaucoup de santé, beaucoup de sérénité et beaucoup de paix. Je suis de cœur avec tous les malades, tous ceux qui cherchent du travail, tous ceux qui n’ont pas les moyens d’acheter des médicaments ou de s’inscrire à l’école. Mais c’est déjà bon d’avoir du soleil, merci mon Dieu. Ce pays a de l’or. L’autre nom de Dieu, c’est le temps.

Perle Lola

