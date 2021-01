Côte d’Ivoire: Hamed Bakayoko à l’occasion du premier conseil des ministres de l’année 2021

Palais présidentiel, le mercredi 06 janvier 2021

Excellence Monsieur le Président de la République ; Monsieur le Ministre d’Etat ; Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Secrétaires d’Etat ; Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Excellence Monsieur le Président de la République,Le premier Conseil des Ministres de l’année 2021, m’offre l’agréable occasion de vous présenter, nos vœux de bonne et heureuse année 2021.Ces vœux, nous les adressons au nom des membres du Conseil ici présents, de l’ensemble des grands corps de l’Etat qui, en raison de la situation de la COVID-19, n’ont pu le faire au cours de la traditionnelle cérémonie de vœux et à mon nom propre.Je voudrais vous adresser tout particulièrement des vœux de paix, de santé, de succès et de bonheur.Nous prions Dieu Tout Puissant afin qu’il vous accorde sa grâce et ses bénédictions pour vous permettre de poursuivre, avec succès, votre importante mission au service de la Nation.Ces vœux, nous les formulons également pour votre épouse, Madame Dominique OUATTARA, Première Dame de Côte d’Ivoire, et les membres de votre famille.Excellence Monsieur le Président de la République2020 a été une année de grands défis, de grandes épreuves et de fortes émotions. Mais nous avons pu résister et relever tous ces défis, grâce à votre leadership, à votre courage politique et à votre sens élevé de l’Etat.C’est également le lieu pour nous de vous réitérer nos sincères et chaleureuses félicitations pour votre brillante réélection à la magistrature suprême de notre pays.En effet, une large majorité de nos compatriotes vous a renouvelé sa confiance, au terme d’un processus électoral ouvert et transparent.Oui Excellence, vous avez préservé la légalité constitutionnelle et la stabilité des Institutions de la République contre les velléités de sédition et le désordre projetés par une partie de l’opposition politique.Excellence Monsieur le Président de la République,A l’occasion de votre message du nouvel an à la Nation, le jeudi 31 décembre 2020, vous avez dressé le bilan de votre action et dégagé votre vision de l’avenir.En dépit d’un contexte national et international difficile marqué par la persistance de la pandémie de Coronavirus (COVID-19), la Côte d’Ivoire sous votre action, a enregistré des progrès remarquables dans bien de domaines.Ces progrès concernent, entre autres : la stabilité macroéconomique et financière, la transformation structurelle de notre économie, le développement des infrastructures,L’accélération des acquis sociaux, la baisse du taux de pauvreté, l’amélioration des indicateurs de bonne gouvernance, en vue de consolider ses acquis importants, votre grande vision pour une Côte d’ivoire meilleure et solidaire, nous engage à relever de nouveaux défis au cours de ce nouveau quinquennat. Il s’agit : De consolider la paix par le dialogue ; De consolider la paix par la justice et la vérité ; De consolider la paix par le développement et la réduction de la pauvreté.Aucune grande nation dans le monde ne s’est construite en faisant l’économie de ces grands principes qui restent intimement liés. A cela s’ajoutent, au cours du premier trimestre de l’année, la préparation et l’organisation des prochaines élections législatives apaisées.Nous devons également maintenir notre vigilance contre le terrorisme et les actes de violence politique.Les réponses à l’ensemble de ses défis feront l’objet du Plan National de Développement (PND) 2021-2025, tiré lui-même de votre projet de société et de la vision Côte d’Ivoire 2030. Ce nouveau PND sera finalisé au cours de ce mois de janvier.Excellence Monsieur le Président de la République,Avec l’ensemble des membres du Conseil, nous prenons solennellement l’engagement de travailler avec toute la rigueur nécessaire, dans un esprit de loyauté, de solidarité et de patriotisme, afin de réaliser votre grande ambition pour la Côte d’Ivoire.L’action gouvernementale que j’ai l’honneur de conduire sous votre haute autorité devra gagner davantage en rigueur et en efficacité. Nous devons travailler à réduire les délais de traitement des dossiers, en particulier les délais de passation de marché, les délais d’ordonnancement et de paiement.Nous devons également tout mettre en œuvre pour lever tous les blocages administratifs au dénouement des dossiers qui croulent sous le poids de la bureaucratie.Notre réponse aux préoccupations de nos compatriotes doit être rapide, claire, efficace et concrète.Le traitement efficient de toutes ces diligences nécessitera une réorganisation du travail Gouvernemental, en vue d’une meilleure productivité.Je voudrais, à cet égard, suggérer la tenue chaque quinzaine d’un Conseil de Gouvernement consacré au suivi des dossiers importants en instance. Les travaux de ce Conseil seront présentés au Conseil des Ministres pour décision.Excellence Monsieur le Président de la République,C’est un immense honneur et une grande fierté de servir la Côte d’Ivoire qui a retrouvé sa grandeur, sous votre haute égide.Les fêtes de fin d’année nous ont donné la parfaite illustration de cette grandeur de notre pays. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens dans les villes et communes, dans les villages et campagnes ont su se retrouver pour vivre ensemble de grands moments de fraternité, de joie et de partage.La destination Côte d’Ivoire a été particulièrement prisée par des visiteurs étrangers venus profiter de la qualité de nos infrastructures, de notre joie de vie et de notre modèle de vivre ensemble.Oui, Monsieur le Président de la République, vous pouvez être fier de ce que vous accompli pour votre beau pays. Vous voilà encore aujourd’hui, comme en 1990 et en 2010 au rendez-vous de l’appel du pays ; au rendez-vous de votre destin qui reste intimement lié à celui de la Côte d’Ivoire.J’ai la ferme conviction, que sous votre haute égide, nous irons encore plus vite et plus loin dans la transformation de notre pays.Avec la force de travail de notre peuple, notamment les jeunes, les femmes, nos braves paysans, et avec l’aide de Dieu, nous réaliserons d’importants progrès en cette année 2021.Nous entamerons ainsi, sous de meilleurs auspices, une nouvelle étape dans la marche de notre grand pays vers le progrès.Bonne et heureuse année 2021, Excellence Monsieur le Président de la République. Que Dieu Tout Puissant vous garde.

