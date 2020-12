Côte d’Ivoire: Hamed Bakayoko démissionne pour le renouvellement des ministres

Le président de la république, Alassane Ouattara, élu le 31 octobre dernier avec plus de 94% des suffrages, sauf changement de programme de dernières minutes, sera investi le 14 décembre prochain.

Juste après cet événement majeur, qui va consacrer son premier quinquennat de la troisième république, l’actuel premier ministre, Hamed Bakayoko, va déposer sur sa table, la démission du gouvernement.

Cela, il faut le rappeler, obéit à la tradition comme le recommande la constitution.

Sera-t-il reconduit ou pas ?

Le nouveau gouvernement apprend le journal Abidjan 24 aura le mérite d’être celui d’ouverture qui enregistrera l’entrée de l’opposition, de la société civile, des cadres du parti présidentiel.

Une manière pour le président Alassane Ouattara, d’instaurer, la confiance avec l’opposition et répondre aussi, à l’appel de la population qui souhaite la réconciliation et la paix en Côte d’Ivoire gage de stabilité et d’entente les filles et les fils du pays et grand facteur de développement.

