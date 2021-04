Côte d’Ivoire: HKB, le président du PDCI a mis en place de nouveaux dirigeants au sein du parti

Henri Konan Bédié, le président du PDCI a procédé à la mise en place de nouveaux organes dirigeants au sein du parti.

Selon le quotidien Dernière heure monde qui donne l’information dans sa livraison de ce lundi 26 avril 2021, trois comités ont été créés. Il s’agit d’un comité politique dirigé par Rémi Allah Kouadio, du comité de gestion et du suivi des élections dirigé par le professeur Niamkey Koffi, et enfin du comité de mobilisation et de gestion des ressources qu’il a confié à son directeur de cabinet par intérim, Bernard Ehouman.

Dans un contexte marquée par une crise entre Maurice Kakou Guikahué et les jeunes d’une part et d’autre part entre le directeur de cabinet par intérim, Bernard Ehouman et le secrétaire exécutif en chef, la création d’un comité politique apparaît comme un désaveu du secrétaire exécutif en chef.

Le comité politique, selon ses attributions, aura entre autres tâches, d’analyser toutes les questions liées au bon fonctionnement du parti. Une sorte de secrétariat exécutif bis. Quant au comité de mobilisation et de gestion des ressources, dirigé par Bernard Ehouman, il aura entre autres missions de planifier les budgets dans le cadre du fonctionnement du parti.

« C’est une façon voilée de dépouiller le secrétariat exécutif dirigé par Maurice Kakou Guikahué » a fait observer un membre du bureau de la JPDCI urbaine, dirigée par Valentin Kouassi. Cette structure de jeunesse est en conflit ouvert avec le secrétaire exécutif en chef.

Dans un communiqué en date du dimanche 25 avril 2021, la JPDCI urbaine a, parlant des événements survenus au siège du parti le jeudi 22 avril 2021, estimé qu’il s’agit « d’une barbarie orchestrée par les services du secrétaire exécutif en chef, Maurice Kakou Guikahué ».

Avec la création du comité politique, Henri Konan Bédié, en homme politique avertit, dépouille le secrétariat exécutif, sans se laisser prendre au piège des résolutions du dernier congrès du PDCI.

actualiteivoire.info

