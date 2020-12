Côte d’Ivoire/ HKB va t-il s’opposer aux élections législatives ?

L’élection présidentielle est achevée. La prochaine étape, ce sont les législatives qui se tiendront au premier trimestre de l’année 2021.

Le Rassemblement des houphoutéistes (RHDP) pour la démocratie et la paix prépare les législatives. Cette formation politique annonce déjà les couleurs par des missions qu’elle envoie à l’intérieur du pays. Celle-ci s’est réunie le 30 novembre 2020, pour s’organiser afin de remporter le plus grand nombre de siège à l’assemblée nationale. « Les mois à venir, seront pour nous des mois pendant lesquels le Rhdp devra occuper l’ensemble du territoire pour traduire la majorité telle que nous l’avons exprimé lors des présidentielles du 31 octobre 2020», a indiqué le directeur exécutif du Rhdp, Adama Bictogo, lors de la réunion de son parti le 30 novembre 2020. Selon lui, les missions du Rhdp permettront de traduire la compassion du parti aux victimes et de remobiliser les troupes pour les législatives.

De l’autre coté, la plateforme de l’opposition conduite par le président du PDCI demande un dialogue national, pour l’élaboration d’une constitution consensuelle, la réforme de la Commission électorale indépendante (CEI), la mise en place d’un véritable processus de réconciliation, l’organisation des élections notamment présidentielles transparentes et crédibles. L’opposition reste donc cramponnée sur l’idée de la reprise de l’élection présidentielle et ne m’émet pas pour le moment dans ces discours l’idée de participer aux législatives. Des voix se font entendre dont celle de Serge Vremen, membre du bureau politique du PDCI. « Dans un pays on a les trois pouvoirs, éxécutif, législatif, si tant est que nous opposition, on estime que le pouvoir exécutif nous a échappé, pourquoi laisser le pouvoir législatif dans les mains du pouvoir, il faut tenter d’aller le prendre et donc il n’y a pas à hésiter», a t-il déclaré à l’émission sans réserve de la chaîne NCI le 17 décembre 2020. A la question du journaliste, s’il sera candidat dans la région du Gontougo aux législatives, sa réponse est sans équivoque. « je serai candidat».

Selon lui, l’opposition et surtout son parti doivent passer à une autre étape en participant aux législatives. Henri Konan Bédié va t-il appeler au boycott des législatives? Tout comme Serge Vremen, d’autres militants du PDCI voudront se lancer dans la course aux législatives. Une «guerre» au PDCI, entre ceux qui veulent toujours boycotter et ceux qui veulent participer ne débute t-elle pas? Le Rhdp ne va t-il chercher à déboucher des cadres du PDCI qui veulent participer aux législatives? Le président du PDCI, Henri Konan Bédié est donc face à la realpolitik, également aux ambitions de ces jeunes cadre de son parti. Tout comme la présidentielle, le PDCI va t-il boycotter pour la première fois des législatives? Le président Félix Houphouet Boigny, au 4ème congrès du PDCI en 1965 disait ceci : « on peut se tromper, c’est humain mais il faut se garder de vouloir tromper les autres». Le président du PDCI, Henri Konan Bédié peut se tromper, mais il devra faire une très bonne analyse des faits afin de ne pas tromper les autres. Car le pouvoir législatif est un pouvoir très important dans une lutte politique.

