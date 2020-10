Côte d’Ivoire: Kandia Camara met en mission les mouvements et clubs de soutien pour la victoire de Ouattara

Une prise de contact avant l’assaut du terrain. Hier, après-midi, la Directrice nationale de campagne du candidat Alassane Ouattara chargée des femmes, des électeurs de l’extérieur, des mouvements de soutien et véhicules d’opinion a échangé, au siège annexe du RHDP à Cocody rue Lepic, avec les responsables des mouvements et clubs de soutien, des artisans, des chauffeurs, des grins, des commerçants ainsi que des acteurs principaux du monde de l’éducation et de la santé.

A ces hommes et ces femmes, Kandia Camara a rappelé que leur rôle est de rallier le suffrage des électeurs non militants du RHDP en faveur du Président Alassane Ouattara. « Votre mission, c’est d’aller au-delà des structures du parti. Vous devez ratisser large. Allez vers les Ivoiriens qui n’appartiennent à aucun parti politique, mais qui sont des électeurs. Ne faites pas d’exclusion, allez vers tout le monde pour présenter le bilan du président de la République et son projet de société pour les Ivoiriens », a-t-elle exhorté. Ensuite, Kandia Camara a révélé que le candidat du RHDP privilégie une campagne de proximité aux gros meetings. Toutefois, elle a insisté sur une forte mobilisation des électeurs. «La victoire est certaine. Pour nous, l’enjeu c’est le taux de participation. Il faut les encourager à aller voter. Notre défi, c’est de faire en sorte que le jour du vote du vote, tous ceux qui sont convaincus par le bilan du Président Ouattara et son projet pour le pays aillent voter», a ajouté Mme Kandia Camara.

Poursuivant, il a appelé à l’implication de tous ces mouvements et clubs de soutien pour l’atteinte de leur objectif commun : la victoire du Président Alassane Ouattara au soir du 31 octobre prochain. La ministre Kandia Camara a, par ailleurs, cité quelques membres de son équipe dont les les ministres Sidiki Konaté, Alcide Djédjé et Félix Anoblé, et des leaders de jeunesse (Charles Gnahoré, Souleymane Touré, Watchard Kédjébo… Présent aux côtés de la ministre Kandia Camara, les ministres Sidiki Konaté et Alcide Djédjé l’ont assuré de leur soutien pour l’accomplissement de sa tâche. Non sans prodiguer quelques conseils aux personnes présentes.

