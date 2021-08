Côte d’Ivoire : Konaté Navigué se lie désormais à l’ancien patron du FPI

Konaté Navigué après sa démission de la Vice Présidence de FPI de Pascal Affi N’Guessan, le 4 Août dernier, vient de répondre favorablement à l’appel de Laurent Gbagbo pour la création d’un nouveau parti politique.

L’ex membre de la Galaxie Patriotique Konaté Navigué, qui s’était allié à Pascal Affi N’Guessan après la crise interne de FPI, se dit désormais prêt à travailler auprès de son référent politique Laurent Gbagbo.

Il dit rejoindre l’ex président de la Côte d’Ivoire pour la création du nouveau parti car séduit par l’idée de rajeunissement, de rassemblement dont il s’est chargé.

“J’y adhère et par conséquent, je réponds favorablement à son appel à mettre en place ce nouveau projet, ce nouveau contrat politique et social pour la Côte d’Ivoire et pour l’Afrique.” Indique Navigué.

Rappelons que, Konaté Navigué a justifié sa démission pour la simple raison que Laurent Gbagbo soit de retour en Côte d’Ivoire. Une situation sûrement à laquelle, il n’avait pas pensé.

Voilà une nouvelle qui réjouira le Camp Gbagbo, lorsqu’on s’est l’aisance verbale et la maîtrise du débat de l’ex compagnon de Charles Blé Goudé.

Carlos DOGBA

