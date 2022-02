Côte d’Ivoire : Kouadio Konan Bertin parle à Soro Guillaume

« En Afrique, je n’ai jamais vu quelqu’un en conflit avec son père, qui a raison. Quand je suis en palabres avec Bédié et que je fais le tour de tous les cadres, ils me donnent raison en privé. Mais en public, ils sont tous derrière Bédié. Je ne sais pas ce que je gagne forcément à avoir raison sur mon père.

Guillaume m’a présenté Alassane comme son père. Si moi j’aime Guillaume, et que je suis pénétré de ces valeurs africaines, ivoiriennes de ce qu’un enfant ne peut pas avoir raison de son père, si je dois intervenir dans la situation que vit mon frère Guillaume, qu’est-ce que je dois lui conseiller ?

C’est le profil bas, l’humilité. Guillaume, tu n’auras jamais raison de ton père Alassane parce que tu me l’as présenté comme ton père ».

