Côte d’Ivoire: la nouvelle équipe gouvernementale comprend 41 membres

Conduite par le Premier Ministre Patrick Achi, Chef du gouvernement, la nouvelle équipe gouvernementale comprend 41 membres. Ci-dessous la liste complète des directeurs du cabinet.
Monsieur KABRAN Assoumou, MINISTERE D’ETAT, MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DE LA DIASPORA ;
Monsieur MALAN Koffi Jean-Paul, MINISTERE D’ETAT, MINISTERE DE LA DEFENSE ;
Monsieur COULIBALY Siaka Minayaha, MINISTERE D’ETAT, MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL ;
Monsieur KOUASSI N’Guessan Bernard, MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L’HOMME ;
Monsieur BENJAMIN EFFOLI, MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE ;
Monsieur GBOGOU Didier Lohoury, MINISTERE DES EAUX ET FORETS ;
M. YEO Nahoua, MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT ;
Monsieur CONE DIOMAN, MINISTERE DES TRANSPORTS ;
Madame Minafou Fanta KONE épouse COULIBALY, MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Madame KABA Nasséré, MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION ;
Monsieur DIABATE Kaladji, MINISTERE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME ;
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Monsieur Adama SALL, MINISTERE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L’ETAT ;
Monsieur TCHIMOU N’gbocho Lucien, MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ;
Monsieur YAO Aristide Armand, MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’ENTRETIEN ROUTIER ;
Monsieur Mamadou BINATE, MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION ;
Madame Hafiza BERTE, MINISTERE DE LA RECONCILIATION ET DE LA COHESION NATIONALE ;
Monsieur ESSO Loesse Jacques, MINISTERE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE ;
Monsieur ALLA Yao François, MINISTERE DE LA PROMOTION DES SPORTS ET DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE SPORTIVE ;
Monsieur ADOU Jean Martial, MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES MEDIAS ET DE LA FRANCOPHONIE ;
Madame Karitia DE MEDEIROS née COULIBALY, MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE, DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU SERVICE CIVIQUE ;
Monsieur DIARRA Ibrahim, MINISTERE DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE ;
Madame Marie-Thérèse OKOUBO épouse OKOU, MINISTERE DE LA PROMOTION DES PME, DE L’ARTISANAT ET DE LA TRANSFORMATION DU SECTEUR INFORMEL ;
Monsieur Zoumana MEITE ANLYOU, MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES ;
Monsieur KOUAKOU Jean Marie ATTA, MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS ;
Monsieur Amadou KONE, MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE, DU RENFORCEMENT DES CAPACITES ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ;
Madame AMAND Patricia Valerie Aimée, MINISTERE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L’INNOVATION ;
Monsieur KOBEA Toka Arsène, MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ;
Monsieur KOFFI Aka Charles, MINISTERE DE LA SANTE, DE L’HYGIENE PUBLIQUE ET DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE ;
Monsieur AKA KADJO Jean-Baptiste, MINISTERE DES MINES, DU PETROLE ET DE L’ENERGIE ;
Monsieur DIOMANDE Drissa, MINISTERE DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE ;
Madame DOGBO Paule Marlène Renée, MINISTERE DE LA SOLIDARITE ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ;
Monsieur KANGA N’doa Jean-Jacques, MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE ;
Monsieur DJIKE Raymond Claude, MINISTERE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L’ENFANT ;
Monsieur SANGARE Moustapha Karam, MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’APPRENTISSAGE ;
Monsieur Florent SAKRO GALATY, MINISTERE DE LA CULTURE ET DE L’INDUSTRIE DES ARTS ET DU SPECTACLE ;
Monsieur KOUADIO Kouakou Parfait, MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;
Monsieur SYLLA Kalilou, MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DE LA DIASPORA, CHARGE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ;
Monsieur KOUASSI Kouadio Edouard, SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME, CHARGE DU LOGEMENT SOCIAL ;
Monsieur TAHET Noël Etienne Pierre, SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION, CHARGE DE LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION ;
Monsieur SORO Bakary Daufanguy Benjamin, SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DES TRANSPORTS, CHARGE DES AFFAIRES MARITIMES ;
Monsieur SAYE Keadakan Judicaël, SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE, CHARGE DE LA PROTECTION SOCIALE.
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