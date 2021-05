Côte d’Ivoire: l’accueil de Laurent Gbagbo, un prêtre parle sans détour à Bictogo

Après la sortie de Bictogo à propos de l’accueil du Président Laurent Gbagbo, un prêtre lui dit ses vérités

« Vous montrez aux yeux les groupuscules qui crient contre l’arrivée du président Gbagbo ont pour sponsor l’Etat de Côte d’Ivoire »

Encore une autre sortie relative au retour de Gbagbo. En effet après la réaction du directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo en rapport avec l’arrivée de l’ex président Laurent Gbagbo, les voix se sont levées pour dénoncer cette sortie. Parmi elles, celle du Père Marius Hervé Djadji.

Par ailleurs Docteur en théologie dogmatique.

Il a déploré les propos tenus par le vice-président de l’assemblée nationale. Pour lui, ces propos traduisent et expriment l’esprit de catégorisation des victimes par le gouvernement ivoirien depuis 2011. » La catégorisation des victimes ne conduira pas à la réconciliation et à la paix. Soyons tous des messagers qui guérissent par leurs discours surtout vous, qui êtes un des patrons de l’Assemblée nationale et chef de parti. La réconciliation est un style et c’est par notre style, par notre manière de parler et d’agir que les autres pourront dire : je laisse tomber pour la paix.

« Par votre intervention, vous montrez aux yeux de tous les Ivoiriens que les groupuscules qui crient contre l’arrivée du président Gbagbo ont pour sponsor l’Etat de Côte d’Ivoire parce que c’est votre parti qui est au pouvoir », a-t-il fait remarquer. Et d’ajouter « A décortiquer votre intervention, et celle de petits groupes, j’ai l’impression que la réconciliation ne vous arrange pas. »

actualiteivoire.info

