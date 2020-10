Côte d’Ivoire: Lancement Officielle de la Campagne du Président Alassane Ouattara, candidat du RHDP à Grand Bassam

Plus de 20 000 personnes en présence du M. Achi Patrick, Ministre d’Etat Secrétaire Générale de la Présidence, du Ministre Adama Bictogo, Directeur exécutif du RHDP, de M. Aka Ahoule, Ministre de la santé, de M. Sanogo Moussa, Ministre du Budget et du portefeuille de l’Etat, et tous les élus et cadres de la région.

Le Ministre d’Etat Achi Patrick a rendu visite à sa majesté Tanoe Desiré, Président de la chambre des rois et chefs coutumiers. Le roi Tanoe Desiré a pris la parole exceptionnellement pour rendre hommage au Président et a fait une libation spéciale pour le venir et lui apporter toutes les bénédictions des mânes devant toute la cour et les populations du Royaume.

Ce lancement du meeting a permis au Ministre D’Etat Achi de préciser que « ce sont eux, les générations futures qui unanimement ont demandés au Président Ouattara, qui est une chance exceptionnelle pour notre pays et pour l’Afrique avec un bilan élogieux, de se présenter pour la paix et pour continuer développement de la Côte d’Ivoire».

En remerciant, Gd Bassam pour cette mobilisation exceptionnelle de 8h à 14h sous le soleil brûlant, Achi Patrick et Adama Bictogo ont appelée à une victoire éclatante et écrasante du Président Ouattara dès le Premier Tour, un Coup KO.

