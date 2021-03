Côte d’Ivoire: L’attitude de Lida Kouassi qui a énervé le ministre de la jeunesse

Le dernier jour de la campagne législative a été très animé le jeudi sur toute l’étendue du territoire national. Mais un fait a marqué plus d’un. C’est la sortie de Lida Kouassi depuis Lakota. Un dérapage qui n’a pas été apprécié par plusieurs personnalités dont Mamadou Touré.

Le ministre de la jeunesse qui candidat Rhdp à Daloa pour les législatives a déploré les propos de l’ex ministre de la défense de Gbagbo. Il l’a fait savoir au cours du meeting de clôture tenu à la place pétanque. Pour Mamadou Touré l’heure n’est plus à ces genres de propos qui à l’en croire a entrainé notre pays à la rébellion et les crises postes électorales de 2010 et autres. Ainsi il souhaite que Lida réponde de ses actes devant les tribunaux.

« L’opposition va croiser nos parents pour essayer d’opposer les communautés entre elles, c’est totalement inacceptable cette manière de faire la politique est dépassée. Quand on fait la politique on doit être à même d’apporter quelques choses à sa communauté, quelques choses à ses parents.

On ne fait pas la politique avec la haine. Ce que Lida Kouassi a fait ce n’est pas bien. La côte d’Ivoire n’a n’en plus besoin. Et je pense que Lida Kouassi doit répondre devant les tribunaux. Quelqu’un qui incite à la haine, quelqu’un qui stigmatise les populations on sait ce que cela a entrainé dans notre pays en 2002.

La côte d’ivoire ne veut plus de personnes animées de haine », a-t-il fait savoir. Avant de rappeler que la liste Rhdp de Daloa est une liste composite car on y retrouve plusieurs les ethnies dont les bétés, les senoufos, et autres.

Operanews

Comments

comments