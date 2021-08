Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo retourne à Mama le 28 Août 2021

L’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo sera dans son village natal, Mama (sous-préfecture de Ouragahio, 270 km d’Abidjan au Centre-ouest de la Côte d’Ivoire), le samedi 28 août 2021. L’annonce a été faite par Émile Guiriéoulou, député de Guiglo commune et ancien ministre de l’intérieur, le dimanche 15 Août 2021, lors de l’assemblée générale extraordinaire par la fédération de ladite localité tenue à son domicile, dans la région du Guémon.

À cette occasion, ce collaborateur du président Laurent Gbagbo, après avoir fait le point du comité central extraordinaire du Front Populaire Ivoirien GOR du lundi 09 Août dernier, au Palais de la Culture de Treichville, a informé les militants de sa localité que son mentor recevra à cette date tout le peuple Wê. Ce rendez-vous sera l’occasion pour l’ex chef d’État de témoigner sa compassion et sa solidarité au peuple Wê qui porte encore en lui, les séquelles du « génocide », 10 ans après la crise post-électorale qui a déchiré le pays.

Mais aussi, cette rencontre permettra au président Laurent Gbagbo de les remercier pour leur soutien à son endroit alors qu’il était en procès à La Haye.

Cette région frontalière du Liberia et zone de production de cacao, dont la Côte d’Ivoire est le premier producteur mondial, a été la plus meurtrie pendant la crise postélectorale de 2010-2011, née du conflit politique entre le président Laurent Gbagbo et son rival à l’élection présidentielle Alassane Ouattara. Conflit politique qui a occasionné selon les chiffres officiels 817 morts.

Faut-il le rappeler, cette rencontre se tiendra deux mois après son passage à Mama. Passage au cours duquel, Laurent Gbagbo s’est rendu à Blouzon, son village maternel où il s’était s’incliné sur la tombe de sa défunte mère, feu la matriarche Gadô Marguerite.

