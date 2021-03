Côte d’Ivoire: le candidat du RHDP, en plein campagne hier à Séguela

Il était annoncé pour quelqu’un qui ne pouvait pas se mouvoir mais les images qui nous ai données de voir hier à Séguela lors du lancement de la campagne montre un Amadou Soumahoro plus que déterminé à triompher. Il a pour l’occasion affiché son engagement à remporter cette élection haut les mains au soir du 6 mars 2021 dans la circonscription de Séguela Sous prefecture. Cet engagement qui rassure naturellement les militants Houphouétistes de Séguela qui sont fières de retrouver leur mentor affiché son grand retour. « C’est une joie pour nous de retrouver notre Tchomba en pleine forme. On l’a vu esquisser des pas de danse. On se réjoui pour lui. Et nous en tant que militant du Rhdp, on va le voter massivement le 6 mars prochain »,a promis un militant Soumahoro Yaya. Notons par ailleurs que ce grand meeting annonçait également la candidature d’Hamed Bakayoko a Seguela commune qui, malgré son absence a été valablement représentée par son suppléant Diomandé Mamadou dit Madi.

