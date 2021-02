Côte d’Ivoire: le chef de cabinet de Kandia, interdit d’être candidat aux législatives 2021

Me Roger Dakouri, suppléant du candidat Lida Kouassi dans la circonscription électorale de Lakota affirme que le candidat RHDP Kouyaté Abdoulaye ne remplit pas les conditions aux termes du code électoral.

“Aux termes des dispositions de l’article 87 de la loi électorale “le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Conseil constitutionnel et des Juridictions suprêmes, de membre du Conseil économiques et social, de membre de cabinet ministériel et de membre de la Commission chargée des élections”, a fait remarquer Me Roger Dakouri au cours de la réunion fédérale FPI Gbagbo ce mercredi 17 février.

“Or, il est de connaissance publique que Monsieur Kouyaté député de Lakota pour la législature en cours, est membre du cabinet de Dame KANDIA KAMARA, ministre de l’Éducation Nationale depuis 2011. Il est le chef de cabinet. Donc il ne peut pas être candidat. Mais le respect de la loi, ce n’est fait pour le RHDP”, a-t-il ajouté.

C’est depuis 2016 que cette loi est foulée au pied. Car en 2016, Kouyaté Abdoulaye était déjà chef de cabinet de la ministre Kandia Camara. Or en 2016, il a été candidat à Lakota et il est le député de Lakota.

“Si le RHDP ne respecte pas les dispositions du code électoral, le peuple Dida doit lui faire respecter la loi du terroir. le scrutin du 6 mars revêt donc un caractère particulier. Les enfants de Lakota devront donc se mobiliser tous pour reprendre le poste de député”, a conseillé Me Dakouri.

Operanews

Comments

comments