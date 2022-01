Côte d’Ivoire : le conseil régional du Gbêkê suspendu

Le Conseil a adopté un décret portant mise sous administration directe de l’Etat du Conseil Régional du Gbêkê.

Pour rappel, compte tenu des dissensions graves entre les Conseillers régionaux du Gbêkê et de l’échec des différentes tentatives de conciliation, qui mettaient en péril le fonctionnement normal et la gestion du Conseil Régional du Gbêké, l’autorité de tutelle avait procédé à la suspension du Conseil Régional du Gbêkê et à la mise en place d’une Délégation spéciale, en juillet 2021, pour assurer la continuité du service public.

La mission de la délégation spéciale arrivant à son terme, ce décret, conformément à la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des Collectivités territoriales, place cette collectivité territoriale sous l’administration directe de l’Etat, de sorte à observer l’exigence de neutralité qui pèse sur la tutelle en de telles circonstances de crise et à assurer le fonctionnement régulier dudit Conseil.

