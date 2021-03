Côte d’Ivoire: le discours du PM Patrick Achi lors de sa prise officiel de fonction

Le nouveau Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a pris officiellement fonction, le 30 mars 2021 à Abidjan, au cours d’une cérémonie de transmission de dossiers de coordination de l’action gouvernementale, élaborés par le Cabinet du Premier Ministre, ainsi que ceux du Secrétariat Général du Gouvernement.

Après réception des dossiers, remis par le Secrétaire Général de la Présidence, Abdourahmane Cissé, Patrick Achi a indiqué que « L’action gouvernementale est une activité qui, tout en s’inspirant des acquis importants du passé, doit s’enrichir continuellement des exigences du moment. J’aborde donc les fonctions de Premier Ministre dans cet esprit d’approfondissement des chantiers ouverts, avec pour objectif majeur la mise en œuvre diligente et réussie du programme de société du Président de la République ».

Il s’est engagé, sous le leadership du Président Alassane Ouattara, à maintenir la dynamique de développement impulsée par ses prédécesseurs, Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko, à qui il a rendu hommage pour leur grande contribution à l’essor de la Côte d’Ivoire.

Au nombre des priorités figurant dans les dossiers, on note, entre autres, la finalisation du Plan National de Développement (PND 2021-2026), le Plan d’Action Prioritaire Triennal (2021-2023), le Programme Social du Gouvernement (PSGouv), la redynamisation de la Couverture Maladie Universelle, la gestion des grands projets de développement, la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19, etc.

Étaient présents à cette cérémonie, le Secrétaire Général adjoint de la Présidence, Claude Isaac Dé, le Directeur de Cabinet du Premier Ministre, Emmanuel Ahoutou Koffi et la Secrétaire Générale du Gouvernement, Eliane Atté Bimanagbo.

Anciennement Secrétaire Général de la Présidence, Patrick Achi a été nommé Premier Ministre le 26 mars dernier. Il succède au Premier Ministre Hamed Bakayoko décédé le 10 mars dernier en Allemagne.

Perle Lola

Comments

comments