Côte d’Ivoire: le gouvernement fait le bilan de ses actions en 2020

Le Conseil a adopté une communication relative au bilan de la mise en œuvre des activités du Plan d’Actions Prioritaires (PAP) à fin novembre 2020.Au cours du conseil des ministres d’hier, le gouvernement a fait le bilan de son Plan d’Actions Prioritaires (PAP) de l’année 2020.On note que ce plan a été fortement entravé dans sa mise en œuvre par la survenue de la pandémie de COVID-19 dont la gestion au niveau sanitaire, socioéconomique et humanitaire a imposé une redéfinition des priorités et des ajustements budgétaires.Les activités du PAP programmées sur 2020 ont connu, à fin novembre 2020, une mise en œuvre totale ou partielle dans la proportion de 75%, avec 24% d’activités entièrement réalisées. L’année 2021 sera la première année de mise en œuvre du nouveau Plan National de Développement (PND 2021-2025) qui découle de la Stratégie Côte d’Ivoire 2030.Ainsi, pour 2021, le Gouvernement, en plus de la poursuite de la mise en œuvre du Programme Social du Gouvernement (PSGouv), entend poursuivre la riposte contre la pandémie à coronavirus, les opérations de sécurisation et de lutte contre le grand banditisme, l’accélération de la réalisation des grands projets structurants, la préparation et la mise en œuvre du 5e Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH), les complexes sportifs de la CAN 2023, et l’amélioration du climat des affaires, à travers l’intensification de la mise en œuvre des réformes. En outre, le Gouvernement entend mettre un accent particulier sur la réconciliation nationale et les actions de cohésion sociale, tout en insistant sur la sensibilisation à la culture de la paix et au civisme.

Perle Lola

Comments

comments