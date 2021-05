Côte d’Ivoire: le leader de GPS n’a nullement été chassé de la France

“Vous avez fait croire à vos militants que Guillaume Kigbafori Soro se déguise et est fugitif. Or le monsieur il est pépère effectuant ses missions et voyages. La politique internationale est très loin des réalités des « grins » !” A confié Diarrassouba Kader, proche collaborateur de Soro Guillaume.

Le Conseiller en Communication de Guillaume Kigbafori Soro, président de Générations et Peuples Solidaires (GPS), Diarrassouba Kader a donné de la voix, le dimanche 16 mai 2021, via son compte Facebook. En effet, pour ce proche de l’ancien président de l’assemblée nationale, son leader n’a nullement été chassé de la France, encore moins se déguise-t-il sous prétexte qu’il aurait été lâché par ses pairs et condamné par la justice ivoirienne, et le mandat d’arrêt international lancé contre lui.

Répondant à la question de l’internaute Christaine Gueï, “Ils ont même dit qu’il était en Turquie car chassé de l’Europe”, cet intime de l’ancien député de Ferkéssedougou a précisé , ” pourtant le monsieur voyage partout. C’est un choix de ne pas médiatiser ses déplacements. De vrais « gnatas »”

A en croire donc les propos de ce dernier, le natif de kofiplé serait libre comme un “poisson dans l’eau” malgré tout ce que nous savons, et ne subit visiblement, aucune pression de la part d’une institution.

