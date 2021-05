Côte d’Ivoire: le ministre Epiphane Zoro a envoyé des experts en audit à l’ARTCI

Le ministre Epiphane Zoro, ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance, du Renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, a envoyé des experts en audit de la pratique de la Bonne gouvernance à l’ARTCI. Ils sont à l’œuvre en ce moment.

En effet, de source interne à l’ARTCI, depuis le mardi 25 mai, l’Autorité de régulation des télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI/TIC) est auditée par deux experts : Maître Kouassi, expert certifié CFE (Certified Fraud Examiner) et Madame KABA Rabyatou.

Selon notre source à la Direction générale de la structure d’Etat, «Maître Kouassi a dit, justifiant leur présence le mardi 25 mai au sein de l’entreprise étatique, que l’objectif du Ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance, du Renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption est d’accompagner toutes les structures publiques dont l’ARTCI, afin de les aider à mettre en place des politiques de contrôle interne plus efficaces et améliorer la culture des bonnes pratiques.»

Et de rappeler que « des dossiers de mauvaise gouvernance ont été dévoilés par la presse nationale. Surtout la gestion du passage de 8 à 10 chiffres du plan national de numérotation et les marchés passés de gré-à-gré. Il y a aussi une affaire de terrains acquis par la Direction générale et la mutuelle des agents au nom du personnel dont le personnel ignore tout».

Les résultats de cet audit, même si c’est pour juste accompagner les structures publiques de l’État, devraient être publiés au nom de la transparence et de la bonne pratique de bonne gouvernance.

Gilles Richard OMAEL

