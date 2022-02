Côte d’Ivoire: le parti de Bédié à l’assaut du terrain sur une période 45 jours

Fini les réformes, le Pdci-Rda en ordre de bataille pour les échéances à venir. Le parti du Président Henri Konan Bédié initie, au mois de mars prochain, une tournée des membres du Secrétariat exécutif, lesquels verront à leurs côtés, des membres des autres instances dudit parti dans toutes les délégations du pays. C’est l’information majeure donnée, Le mardi 15 février 2022, par le Secrétaire exécutif en chef, le Pr Maurice Kakou Guikahué, lors de la 188è session des réunions du Secrétariat exécutif, qui s’est tenue à la maison du parti à Cocody. « Nous avons adopté la note d’orientation. Nous avons écouté le compte rendu du Secrétaire exécutif en charge de ce secteur avec les délégués départementaux et communaux, et la décision a été prise que le mois de mars sera utilisé pour ces missions de la direction du parti.», a-t-il indiqué avant de poursuivre : « Donc, en résumé, ce qui est important, c’est que les missions vont s’organiser et comme le président du parti a décidé de rendre le secrétariat exécutif plus efficace, la décision a été prise de suspendre les réunions du secrétariat exécutif jusqu’ à la fin du mois de mars 2022 pour permettre aux secrétaires exécutifs de se retrouver dans leur région pour sensibiliser et appuyer les organisations locales pour la réussite de toutes nos missions ». en clair, il s’agira, au cours de cette mission, d’échanger avec les délégués, toucher du doigt leurs réalités et les recenser pour mieux les suivre. Aussi, une plateforme des délégués sera conçue, au sortir de cette tournée qui va durer 45 jours. L’objectif, se rapprocher des délégués, suivre leurs activités et les impliquer dans la marche du parti en vue de la reconquête du pouvoir d’Etat.

Par ailleurs, le Secrétaire exécutif, a indiqué qu’au cours de cette réunion du Secrétariat exécutif, une place a été accordée à la jeunesse. « (…) Nous avons travaillé également sur une communication présentée par le Secrétaire exécutif chargé des jeunes sur l’organisation et les stratégies à mettre ensemble pour mieux mobiliser les jeunes pour la réussite de l’opération de recrutement des nouveaux majeurs, l’établissement des jugements supplétifs pour les cartes nationale d’identité, afin d’inscrire les nouveaux majeurs sur les listes électorales. Nous avons aussi entendu une communication du secrétaire exécutif chargé des mouvements associatifs qui a fait un peu le point des activités qu’il a menées avec les différents groupes de soutien depuis sa nomination, le 9 décembre 2021.

