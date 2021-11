Côte d’Ivoire: Le PDCI-RDA en avant pour les prochaines présidentielles

Le plus vieux parti politique de la Côte d’Ivoire, le PDCI-RDA du président Henri Konan Bédié, est en ordre de bataille pour répondre présent lors des prochains défis électoraux qui s’annoncent à grande échelle.

Dans cette le président Henri Konan Bédié vient en ce jour de procéder à un réaménagement au sein du Secrétariat Exécutif du parti. Ce réaménagement voit ainsi la nomination de M. Georges Philippe Ezaley en tant que Secrétaire Exécutif, chef du secrétariat Exécutif adjoint.

Cette importante nomination fait ainsi de M. Ezaley, anciennement secrétaire exécutif, chargé des Relations avec les partis politiques nationaux accompagnés des élus l’adjoint du Professeur Maurice Kakou Guikahué.

Comme annoncé, le 18 octobre dernier, lors de la clôture du colloque marquant la fin des activités liées aux festivités des 75 ans d’existence du PDCI-RDA, ce réaménagement du Secrétariat Exécutif du parti, initié par le président Bedié, intervient pour matérialiser sa vision de remobilisation de toutes les composantes du parti et en vue de relever les grands défis qui attendent sa structure politique.

Ces nouvelles orientations visent donc à impliquer et responsabiliser davantage l’important vivier de cadres compétents et de jeunes dynamiques dans toutes les instances de décisions du PDCI-RDA, à améliorer et renforcer la démocratie interne du parti.

