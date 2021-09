Côte d’Ivoire : le PM a quitté Abidjan cet après-midi pour Abu Dhabi, voici la raison de son déplacement

A en croire au média “Aminita 24”, qui rapporte l’information sur sa page Facebook ce jeudi 30 Septembre 2021, le Premier Ministre (PM), Patrick Achi a quitté le pays dans l’après midi, avec pour destination Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis.

Voici la publication faite sur le compte tweeter “Aminita 24” pour annoncer l’information à cette occasion :

<< Le Premier Ministre Patrick Achi a quitté Abidjan cet après-midi pour Abu Dhabi où il représentera le Président de la République Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara à la 14e édition de World Policy Conférence (WPC).>>

Toujours selon cette source les assises de la WPC qui se tiennent du 1er au 3 novembre dans la capitale des Emirats Arabes Unis portent essentiellement sur les politiques économiques pratiquées dans le monde. La Cote d’Ivoire qui est sur la voie de la transformation profonde de son économie est très attendue à ce rendez-vous mondial.

Ainsi peut-on lire que le PM ivoirien prendra la parole à cette tribune durant ses assises.

<< Le Premier Ministre prononcera un discours à cette importante rencontre qui réunit les décideurs et chercheurs de haut niveau du monde et à laquelle le Président de la République Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara a été convié.>>

Dans une brève présentation de WPC, on pu apprendre ceci :

<< Fondée en 2008, la World Policy Conference (WPC) a pour mission de contribuer à promouvoir un monde plus ouvert, plus prospère et plus juste. >>

Il faut rappeler que le Président de la République Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara a participé à la 5e édition tenue en 2012 à Canne en France, avant d’être représenté le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a représenté le Président de la République aux 11e et 12e éditions de WPC en 2018 et 2019.

Bassira

Comments

comments