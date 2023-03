CÔTE D’IVOIRE : LE PRÉSIDENT DU SÉNAT JEANNOT AHOUSSOU REÇOIT EN AUDIENCE UNE MISSION DU G7+

Présente en Côte d’Ivoire dans le cadre d’une mission de travail, une délégation du g7+, conduite par son Secrétaire général, M. Edler Da COSTA, a été reçue en audience par le Président du Sénat, SEM Jeannot Ahousssou-KOUADIO, le jeudi 30 mars 2023 à la permanence de l’Institution à Abidjan Cocody Attoban.

À l’occasion de cette rencontre, le Président du Sénat a rappelé les grandes actions menées depuis 2011, par le Chef de l’Etat, SEM Alassane OUATTARA, pour la construction d’une paix durable. « Le secrétaire général est venu faire l’état des lieux puisse que depuis 2010- 2011 la Côte d’Ivoire est sortie de la crise socio-politique qu’elle a connu des grands pas ont été effectués sous le leadership éclairé du président Ouattara notamment en matière de consolidation de la paix. Ayant été moi-même au cœur de l’action pour le dialogue politique et le dialogue pour la paix. » a indiqué Jeannot Ahoussou.

Le dialogue, l’arme que nous avons pour apporter la paix

Il a également relevé l’importance du dialogue dans le renforcement de la cohésion sociale et de l’unité nationale en Côte d’Ivoire. «Depuis 2011 jusqu’aujourd’hui en termes de dialogue, nous pouvons dire que grâce à la conjugaison de tous les fils et toutes les filles de ce pays les Ivoiriens ont le regard tourné vers la paix pour continuer le développement de leur paix. Et le dialogue prôné par le président Félix Houphouët-Boigny est l’arme que nous avons pour apporter la paix. Les résultats derniers du dialogue politique entre les partis avec le gouvernement qui ont été signés permettent d’espérer que la confiance s’est réinstaurée permis les Ivoiriens et que nous regardons tous vers ce qui fédère et que nous forçons nos mentalités vers ce qui est beau, ce qui est grand pour la Côte d’Ivoire », a expliqué le président du sénat.

Nous irons à ce sommet pour apporter l’expérience ivoirienne de la construction de la paix

À l’issue de cette audience, le Président du Sénat a été invité à prendre part, en septembre 2023, à un sommet organisé par le G7+ pour partager l’expérience ivoirienne en matière de consolidation de la paix. « Ils m’ont invité à un sommet le 23 septembre pour aller parler de l’expérience ivoirienne j’ai marqué mon accord et autant que cela se fera puisse que nous serons en élections dans le mois de septembre, mais on trouvera le temps pour aller parler du dialogue et de paix parce qu’une élection ne doit pas être une circonstance de conflit de guerre. Une élection après la victoire on doit pouvoir chanter tous ensemble tant celui qui a perdu que celui qui a gagné. Donc nous irons à ce sommet pour apporter l’expérience ivoirienne de la construction de la paix », a laissé entendre le président du sénat.

La délégation du G7+ s’imprègne des efforts de cohésion sociale de la Côte d’Ivoire

Pour le Chef de la délégation, cette mission en terre ivoirienne a pour objectif de s’inspirer de l’expérience de la Côte d’Ivoire en matière de consolidation de la paix et de progrès économique. « La Côte d’Ivoire, aujourd’hui elle est considérée comme l’une des pays stable dans l’Afrique de l’Ouest. Nous souhaitons vraiment apprendre de l’expérience de la Côte d’Ivoire parce que la Côte d’Ivoire a vraiment à réussir à sortir pendant ces dix dernières années de la zone de fragilité à la zone de la zone de résilience. La Côte d’Ivoire est aujourd’hui un pays qui avance qui fait grand pas alors nous souhaitons vraiment apprendre de la Côte d’Ivoire c’est dans ce contexte que nous nous sommes rendus ici afin d’apprendre de partager les expériences et surtout d’apprendre le leadership de la Côte d’Ivoire et de partager les connaissances et les savoir avec les autres pays », a-t-il déclaré le secrétaire général du G7+.

Par ailleurs, il faut rappeler que cette organisation intergouvernementale, crée en 2010, le g7+ est composé d’une vingtaine de pays, qui entend promouvoir la paix et la stabilité par le plaidoyer sur l’efficacité de l’aide et par la facilitation de l’apprentissage par les pairs sur les bonnes pratiques de développement.