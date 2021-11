Côte d’Ivoire: Le président Laurent Gbagbo et son poulain Stéphane Kipré

Le président du Parti des Peuples Africains-Côte d’Ivoire vient de procéder à d’importantes nominations plusieurs semaines après sa création.

Ce vendredi 19 novembre 2021, Le Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI) a dévoilé la liste des membres de son secrétariat général.

Le gendre du président Laurent Gbagbo Stéphane Kipré, le président de l’ex l’Union des nouvelles générations (UNG), fait partie de ce commando.

Stéphane Kipré a été officiellement nommé au sein du nouveau parti de Gbagbo Laurent.

En effet, dans un communiqué du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), on apprend que le patron du parti politique Union des nouvelles générations (UNG) occupe le poste de Premier vice-président exécutif en charge de l’implantation du parti sur le territoire national.

Le gendre de l’ancien président ivoirien après la création du PPA-CI , on se souvient qu’à l’arrivée de Gbagbo Laurent à Abidjan, après dix années d’absence, était au four et au moulin à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.

Son parti a également rejoint le nouveau parti de Gbagbo.

