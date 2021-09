Côte d’Ivoire: le président Ouattara dissout la direction exécutif de son parti RHDP

La question de la restructuration du Rassemblement des Houphouétïstes pour la Démocratie et la Paix constitue visiblement une préoccupation majeure pour le Président Alassane Ouattara, dans la prospection de l’élection présidentielle de 2025. Cette restructuration avait été annoncé depuis plusieurs jours. C’est finalement ce jeudi 23 septembre, que le Chef de l’État a procédé à la dissolution de la direction exécutive de son parti. Alassane Ouattara a ainsi mis de côté, l’ancien directeur exécutif, Adama Bictogo, et son bureau composé notamment du Ministre Touré Mamadou, directeur exécutif adjoint chargé de la communication et le Ministre Kobénan Kouassi Adjoumani, porte-parole, au profit de trois figures emblématique de l’ancien RDR : Gilbert Kafana Koné, Cissé Bacongo, et Aly Coulibaly. Ils sont chargés de travailler sur la restructuration du parti. Une décision saluée par de nombreux cyber-militants qui estiment ainsi qu’il y avait un gros malaise au sein du parti. Beaucoup reprochent à la direction exécutive sortante de ne pas être en phase avec la base.

