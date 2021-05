Côte d’Ivoire: le Président Ouattara obligé de désigner un intérimaire à l’absence du PM

Selon les informations qui nous parviennent ici et là, la santé du Premier ministre Patrick Achi est très préoccupante. En effet de sources concordantes, le chef du gouvernement a été évacué, le mardi 10 mai 2021, à l’Hôpital américain de Paris, à Neuilly-sur-Seine, pour cause de saignements intestinaux. Il aurait subi quelques jours plus tôt une opération bénigne en raison de polypes.

Si cette information se révèle exacte, cela va s’en dire que le séjour de Patrick Achi dans la capitale française pourrait se prolonger. Dans le cas échéant, le Président de la République Alassane Ouattara sera obligé de désigner un intérimaire pour conduire l’action gouvernementale.

La personnalité en pole position pour occuper cette fonction est bel et bien Kandia Camara, la ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration africaine. Et pour cause, en tant que ministre d’État, elle arrive juste après le Premier ministre dans l’ordre protocolaire.

Qu’à cela ne tienne ! Toujours est-il que le choix d’un intérimaire relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l’Etat.

Pierre_Ephèse

Comments

comments