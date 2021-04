Côte d’Ivoire: l’émissaire de Macron Jean-Christophe Belliard en audience avec Bédié le mardi 20 avril 2021

Les contacts en cours entre Bédié et Ouattara, la question du retour de Gbagbo, la réconciliation nationale et les dernières élections législatives au Pays, tels étaient les sujets au menu de cette rencontre entre Bédié et Jean-Christophe Belliard, l’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire.

En effet le mardi 20 avril 2021, l’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, Jean-Christophe Belliard, a été reçu en audience par le président du PDCI-RDA à sa résidence de Cocody.

Cette rencontre avait entre autres pour objectif de faire le point des dernières élections législatives avec Bédié.

S’imprégner aussi des contacts en cours entre Bédié et Ouattara était l’une des préoccupations du diplomate français.

“Nous sommes venus également nous imprégner du contact en cour avec le président Ouattara, le dialogue. Où on en est avec la réconciliation. Après des mois difficiles, on rentre dans un nouveau moment en Côte d’Ivoire où certaines choses doivent se passer, le retour du président Gbagbo. Nous en tant que France, on souhaiterait que la Côte d’Ivoire retrouve sa sérénité. J’étais aussi porteur d’un courrier de remerciement du président Macron.”, a-t-il affirmé.

“Il (Bédié ndlr) dit avoir des contacts avec le président Ouattara et nous encourageons cela. Nous espérons que les deux hommes pourront se revoir.”, a-t-il ajouté.

Sur la question du retour au Pays de Laurent Gbagbo, définitivement acquitté, l’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire fait vaguement savoir que ce sont les Ivoiriens entre eux de décider des modalités du retour du président Gbagbo

“La cour pénale internationale a statué maintenant, c’est aux Ivoiriens entre eux de décider des modalités du retour du président Gbagbo. J’ai bien entendu, noté le communiqué du président Ouattara estimant qu’il est le bienvenu. Maintenant, c’est pas à nous, ce n’est pas à la France de dire comment ça va se passer. C’est à la Côte d’Ivoire de gérer. Je sais que les contacts sont en cours et nous encourageons. “,a-t-il conclu.



