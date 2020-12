Côte d’Ivoire: les candidats du RHDP se bousculent pour les législatives prévues en 2021

Sauf changement, si elles devaient se tenir avant la fin 2020 selon la Constitution, les législatives au sortir de la présidentielle du 31 octobre dernier, se tiendront au premier trimestre 2021.

En attendant la fixation de la date du scrutin et la proclamation des listes des partis, le FPI et le PDCI, les deux principaux partis d’opposition, ayant clairement envie en participant pour faire chuter le pouvoir en place, même si on s’interroge si leurs candidats auront les moyens financiers nécessaires pour battre campagne, des cadres dévoilent leurs intentions.

Nombreux sont ceux qui se placent en espérant l’investiture de leur parti. Lobby, pressions, ceux qui ne sont pas encore “sûrs” d’être retenus s’activent pour se faire remarquer voire déjà jouer des coudes.

C’est le cas de Souleymane Lende, qui affûte ses armes à Prikro, dans le département de l’Iffou.

Cadre du RHDP, Souleymane Lende est candidat pour le compte de sa formation politique à Prikro.

Namelessé Kouassi Kobenan Ali, Conseiller Économique et Social, Opérateur Économique et Fondateur de plusieurs établissements scolaires dans le département de Prikro a donné, l’information à la presse hier à Cocody.

Selon lui, la candidature de Lende a été suscitée par des cadres et des populations de Prikro compte tenu de sa proximité avec eux et surtout des actions sociales qu’il ne cesse de mener en leur faveur.

“Il fait des dons de kits scolaires à chaque rentrée scolaire aux familles démunies et apporte des aides aux associations de femmes et de jeunes, etc”, a précisé, le Conseil économique et social.

Il est convaincu que son candidat a toutes les chances de s’imposer, d’abord comme candidat du RHDP et comme Député de la circonscription de Priko, car en plus d’être très proche des populations et d’être à leur écoute, il est entouré de cadres compétents qui sont constamment sur le terrain.

Namelesse Kouassi a enfin lancé un appel au rassemblement de tous les fils et filles de Prikro et leur demande de se mobiliser autour de Souleymane Lende, candidat “de la paix et du développement pour les prochaines échéances législatives”.

