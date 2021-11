Côte d’Ivoire: Les dessous de la négociation à Linas-Marcoussis

Les accords obtenus à Linas-Marcoussis. C’est en région Parisienne qu’a eu lieu certains accords à avoir avec la rébellion. Du 15 au 26 Janvier 2003, soit 4 mois après l’éclatement de la rébellion armée du 19 Septembre 2002 en Côte d’Ivoire, les parties en conflit se retrouvent au Centre National de Rugby (CNR) de Linas-Marcoussis en région Parisienne, pour des négociations de la dernière chance, sous l’égide la médiation de la France, alors dirigée par Jacques Chirac. Des propos par un confrère de la place.

Il s’agit de déboucher sur des solutions consensuelles visant à apaiser les tensions politico-militaires, et permettre à la Côte d’Ivoire d’amorcer une période de transition au cours de laquelle des réformes nécessaires seront effectuées avant l’organisation d’un processus électoral transparent et inclusif.

Outre l’état de Côte d’Ivoire incarné par Laurent Gbagbo et les mouvements rebelles qui sont les belligérants de cette crise armée, les principales formations politiques Ivoiriennes dont le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), le Front Populaire Ivoirien (FPI) au pouvoir, et le Rassemblement Des Républicains (RDR), sont également invités à prendre part aux discussions.

Après plusieurs jours d’intenses tractations, le moment est venu de choisir un premier ministre de consensus. Mamadou Traoré, à l’époque membre de la rébellion et plus tard nommé responsable des Forces Nouvelles (FN) à Boundiali, nous replonge au cœur des péripéties du choix de Seydou Elimane Diarra, selon sa version des faits : ‘’Quand Guillaume Soro, chef politique du mouvement rebelle MPCI les rejoint vers 19h30, Gbagbo, Bedié et Ouattara ont déjà engagé le débat sur la nomination du Premier Ministre.

Lui(Soro) se rallie au choix du chef du RDR en faveur du professeur Henriette Diabaté, quand Gbagbo, Seydou Diarra et Bédié voudraient Daniel Kablan Duncan.

Villepin leur demande de réfléchir jusqu’au lendemain.

Le lendemain, le Président ivoirien propose désormais pour Premier Ministre Koné Al Moustapha, ancien directeur de l’office national d’identification, mais les autres n’en veulent pas et contre-répliquent avec trois noms, Diabaté, Soro, Dacoury-Tabley.

Gbagbo ne retient que le premier et retourne auprès de Chirac et Bongo.

Pour obtenir le désarmement et la paix, les opposants, avec Guillaume Soro en tête, réclament le poste de Premier Ministre.

Gbagbo menace de démissionner si Diabaté est maintenue, puis il abandonne son candidat pour re-proposer Seydou Diarra’’.

Son candidat pour la primature n’étant pas retenu, la rébellion pose de nouvelles exigences. L’octroi des portefeuilles de la défense et de l’intérieur. Le chef de l’état Ivoirien au départ réticent, se plie. Mais, dans quelles conditions ? Mamadou Traoré raconte : ‘’Le MPCI réclame dans ce cas les portefeuilles de l’intérieur et de la défense. Chirac demande à Gbagbo d’accepter et d’accorder aussi deux Ministères d’Etat à chaque tendance de la rébellion. Le Président ivoirien est acculé. Il obtempère.

Entrent alors Ouattara et Bedié.

Le premier ne se prononce pas sur l’accord qui vient d’être obtenu, le second l’approuve. Chirac demande donc à Gbagbo de l’annoncer en salle de conférence. La séance est suspendue pour le déjeuner durant lequel Gbagbo, Soro, Bedié, Ouattara, Seydou Diarra réunis à la même table, se partagent les trente-cinq Ministères dont dix d’Etat. Le clan Gbagbo aurait peut-être pu tout accepter, mais pas la cession de l’intérieur et de la défense aux Forces Nouvelles. A Bédié qui s’en offusquait également, Chirac aurait répliqué, dit-t-on: « Ce sont eux qui ont les armes, pas vous »’’.

Une vérité crue qu’aurait lancé le dirigeant Français à l’ancien président de la république qui trois ans en arrière, avait été renversé par un coup d’état militaire.

