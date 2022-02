Côte d’Ivoire : Les périodes de Bédié et Laurent Gbagbo ont été les périodes d’humiliation de notre mère patrie (Dah Sansan)

Le mercredi 9 février 2022, à l’occasion de la rentrée politique de l’Union de la jeunesse du RHDP (UJ-RHDP), au siège annexe dudit parti à Cocody Rue Lepic, Dah Sansan Tilkouété, président du Bureau exécutif du mouvement s’en est pris aux anciens Présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Il a qualifié leurs années de gouvernance de périodes humiliantes pour le pays.

« Comment des ivoiriens sérieux peuvent-ils continuer à aimer des périodes les plus sombres de leur vie, aux périodes de joie et de paix. En toute hypothèse, la conscience collective ivoirienne retient que les périodes de Bédié et Laurent GBAGBO ont été les périodes d’humiliation de notre mère patrie, la Côte d’Ivoire », a-t-il lancé.

« Nous n’allons plus ouvrir un débat sur l’élection du président Alassane Ouattara en 2020 »

Le disant, Dah Sansan a dit répondre à l’ex-président Laurent Gbagbo qui, lors d’une cérémonie le samedi 5 février dans son village natal à Mama (Gagnoa), s’en serait pris au processus qui a conduit à la réélection du président Alassane Ouattara en 2020.

