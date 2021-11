Côte d’Ivoire: Les reformes sur le permis de construire et l’ACD enseignés lors de cette journée a San-Pedro

Des journées portes ouvertes sont organisées par le ministère de la construction ,des logements et de l’urbanisme .Ces journées ont pour but de sensibiliser les populations sur l’acquisition des ACD, le permis de construire et du contrat sécurisé de bail à usage d’habitation .Le ministère de la construction, du logement et de l’urbanisme (Mclu), avec à sa tête le ministre Koné Nabagné Bruno, organise des journées portes ouvertes sur toute l’étendue du territoire national depuis, déjà, plusieurs semaines. Dénommées ” opérations tiroirs vides” la caravane – qui est couplée auxdites journées- a marqué une halte à San-Pedro, 5ème et dernière étape les jeudi 04 et vendredi, 05 novembre 2021 à la mythique place ADO.

Devant les autorités politiques, administratives, les acteurs du foncier, du logement et des populations sorties massivement, les envoyés du ministre Koné Bruno ont entretenu l’assemblée sur les enjeux des réformes initiées par le Mclu avec pour objectif d’assainir le secteur du foncier et de l’habitat en proie à l’insécurité et à l’anarchie généralisées.

Selon Alexandre Kouamé, conseiller technique au Mclu et président du comité scientifique, ces journées portes ouvertes ou “tiroirs vides”, sont l’occasion de renforcer la crédibilité des services du Mclu, de délivrer les actes disponibles et d’informer et sensibiliser les populations sur les réformes de l’ACD, du permis de construire et du contrat sécurisé de bail à usage d’habitation.

À sa suite, Gbah Tean, Directeur de cabinet adjoint au Mclu dans son adresse aux populations de San-Pedro, a annoncé que ce sont plus de 2000 ACD qui ont été délivrés aux usagers de San-Pedro depuis le début de la réforme en 2012. Par ailleurs, le représentant du ministre Koné Bruno a mis en garde les acteurs du secteur qui, au mépris de la législation en vigueur, s’adonnent aux actes délitieux. Il a exhorté les populations à approcher les services de la direction régionale du Mclu aux fins de se renseigner sur les productions des actes dans le domaine de l’habitat et de l’urbanisme.

Gbéry Youkou Pierre, premier adjoint au maire de San-Pedro et représentant le ministre-maire Félix Anoblé s’est félicité de la tenue de ces journées dans la seconde ville portuaire. Ici, a-t-il souligné, l’initiative du Mclu coïncide avec la vision de la municipalité. Laquelle vision consiste à lutter, farouchement, contre le désordre constaté dans le secteur urbanistique à San-Pedro.

Notons que l’opération “tiroirs vides” qui s’est tenue de manière éclatée dans tous les chef-

lieux de région à été couplée d’une caravane de sensibilisation dans les villes de Yamoussoukro, Korhogo, Abengourou, Daloa et San-Pedro.

