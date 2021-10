Côte d’Ivoire: l’état de santé de Laurent Gbagbo préoccupe son parti

L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est rentré ce 30 septembre 2021 à Abidjan après dix-huit (18) jours passés en Europe. Il est très fatigué selon une source. Son état de santé est plus ou moins préoccupant.

L’ex Chef d’État ivoirien Laurent Gbagbo a foulé le sol ivoirien en fin d’après-midi du 30 septembre 2021. Son retour n’a fait l’objet d’aucune communication. Selon une source, le séjour en Europe de l’ancien pensionnaire du pénitencier de Scheveningen n’a pas été facile car il y était pour des raisons médicales. L’homme est donc revenu affaibli. « Le président est rentré. Quand on l’a vu, on a tout de suite su qu’il est fatigué. Lui-même l’a confirmé. En ce qui concerne son état de santé, sachez que comme tout homme, quand on est fatigué, on se repose. Donc il n’y a rien d’alarmant ni d’inquiétant. Le président observera quelques jours de repos. C’est d’autres cadres du parti qui vont conduire le projet du nouveau parti » a confié un cadre du Front Populaire Ivoirien sous le sceau de l’anonymat

Il convient alors de retenir qu’aucune information officielle n’avait été révélée avant le départ de Laurent Gbagbo en Europe mais aujourd’hui, on sait que c’était pour des visites médicales en France. Son entourage justifie cette « grosse fatigue » par le fait qu’il ait trop travaillé ces dernières semaines.

Avec l’Infodrome

