Côte d’Ivoire: l’honorable Traoré Mariam de retour de Johannesburg hier jeudi

L’honorable Traoré Mariam est de retour en Côte d’Ivoire après une participation mouvementée aux activités du parlement africain le lundi 31 Mai 2021 à Johannesburg, en Afrique Sud. On a pu voir avec des vidéos publiées sur la toile, la députée de Tengrela s’emporter contre le parlementaire et homme politique sud-africain Julius Malema qu’elle accusait d’avoir manqué d’égards à l’endroit de certaines femmes. Fini cet épisode houleux ! L’honorable Traoré Mariame a regagné la Côte d’Ivoire le jeudi 03 Juin. Sur les vidéos publiées par ses proches dont l’actrice » Safi » de Ma Famille, elle a eu droit à un accueil triomphal.

» On dit Julius Malema. Moi, je viens de Côte d’Ivoire », a déclaré la députée dans un éclat de rire, entourée de proches très contents. L’un d’entre eux lancera d’ailleurs : » Honorable, tout Tengrela est debout » !

Pendant ce temps, sur la toile, les avis sont partagés par rapport à l’action de la députée de Tengrela. Si certains comme Antoine Assalé Tiémoko, estiment qu’elle courageusement agi en se dressant contre l’imposture, d’autres comme André Silver Konan, pensent qu’elle est allée un peu loin en poussant dans le dos Julius Malema. Pour ces derniers, elle aurait dû faire preuve de maîtrise de soi dans cette assemblée. Pour l’instant, Traoré Mariame n’a pas encore réagi officiellement à cette affaire.

