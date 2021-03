Côte d’Ivoire: l’honorable Yasmina Ouegnin 3 ans en arrière

” Pour ma non-participation aux municipales, elle s’explique par le fait que je sois contre le cumul des postes. Tout le monde le sait, je ne l’ai jamais caché. Je pourrais naïvement croire que dans les années 1970 – 80 et même 90, qu’il n’y avait pas assez d’Ivoiriens compétents, prêts à occuper des postes de responsabilités. Mais, aujourd’hui, c’est une certitude, la Côte d’Ivoire regorge d’hommes et de femmes expérimentés et d’une population qui a atteint une maturité politique, forgée par toutes ces différentes crises.

Je suis honnêtement convaincue que nous pouvons être plus nombreux à servir chacun à des postes différents. Dans une saine concurrence et une saine émulation, avec pour objectif unique et final, de faire de la Côte d’Ivoire, ce havre de paix et de prospérité tel que connu à l’époque du Président Félix Houphouët-Boigny.

Je suis toujours membre du Bureau Politique du Pdci-Rda, à jour de mes cotisations. Je me félicite donc de voir que la direction du parti, quatre ans après que j’ai attiré son attention, se désolidarise de cette conception « démocratique » qui veut imposer un retour à la pensée unique avec un parti unique.

Déjà, au lendemain de mon élection pour mon 1er mandat, lors d’une interview que j’ai accordée, en mars 2012, à un media local, l’ex-quotidien Nord-Sud, j’invitais les Présidents Ouattara et Bédié à ne pas nous entraîner dans une logique de parti unique et de pensée unique dont, à peine élue, j’entrevoyais les prémices. Depuis quelques mois, je me réjouis donc que le Pdci-Rda revienne à ses fondamentaux, retrouve les valeurs d’union, de travail, de lien générationnel.

Ce que j’ai toujours souhaité pour ce parti qui m’est cher est qu’il recommence à retrouver son identité. “

Abidjan.net

