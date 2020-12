Côte d’Ivoire: Mamadou Koulibaly absent sur twitter depuis un certain temps

Le Président de Liberté et Démocratie pour la République (LIDER), Mamadou Koulibaly ne donne plus de ses nouvelles depuis un mois maintenant. Alors qu’il avait choisi twitter comme son réseau social de prédilection, Mamadou Koulibaly est inactif depuis le 21 novembre 2020.

Du haut de ses 155.000 abonnés sur twitter, Mamadou Koulibaly est l’un des politiciens ivoiriens qui enchaînent le plus de tweets par jour. Mais depuis un mois, le Maire d’Azaguié n’étanche plus la soif d’analyses de ses partisans. L’émission « Jeudi, c’est Koulibaly », qui lui permettait de donner sa lecture d’une certaine actualité politique et sociale n’est plus animée également.

Où est donc passé Mamadou Koulibaly, lui qui est si présent sur les Réseaux Sociaux et plus particulièrement Twitter ? Sa dernière sortie publique remonte à la visite des responsables politiques de l’opposition au président Henri Konan Bédié. Ce jour là, Mamadou Koulibaly indiquait au président Bédié qu’il faut qu’il tienne dans ce combat que l’opposition avait engagé face à Alassane Ouattara. Depuis, plus rien.

