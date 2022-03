Côte d’Ivoire: mouvement des forces d’avenir(MFA)faire des déclarations

Le samedi 05 mars 2022 de 10 heures 15 minutes à 12 heures 33 minutes, s’est tenue à Abidjan, une réunion extraordinaire du Mouvement des Forces d’Avenir (MFA). Cette réunion était présidée par Yaya Fofana Président du parti.

La convocation de cette audience constituée de toutes les instances du parti, est consécutive au renouvellement des instances du Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP). Cette initiative, prise par le Président du parti SEM Alassane Ouattara, est une stratégie politique pour la victoire du RHDP aux élections électorales avenirs en Côte d’Ivoire prévues se tenir en 2023 et en 2025.

Cependant, nous constatons que certaines sensibilités politiques, membres à part entière, ne figurent pas dans cette nouvelle configuration institutionnelle du RHDP. Face à cette constatation, il y a lieu de s’interroger sur la nature de cette insuffisance institutionnelle. Est-ce une omission ? Est-ce un retrait du MFA au sein des instances du RHDP ? Est-ce un quitus donné à notre sensibilité politique, membre à part entière du RHDP à assumer son autonomie ? Ces questions méritent d’être adressées eu égard aux contradictions dont le MFA est l’objet.

À titre d’exemple des personnalités dirigeantes ou gouvernants taillées sur-mesure qui écrasent tous les autres cadres, jusqu’aux Militantes et Militants de base d’une part ; à cela, il faut ajouter le fait que des cadres des partis alliés comme le MFA, …n’étaient pas associés à la gouvernance du RHDP et nos militants étaient marginalisés, ne prenant pas part aux activités du RHDP d’autre part.

Pour ce faire, les partis politiques membres du RHDP dont le Mouvement des Forces d’Avenir (MFA), a levé la voix et a appelé l’attention du Chef de l’Etat, son Excellence Alassane Ouattara, Président du RHDP à travers des courriers.

Mais, depuis le lundi 28 février 2022, grande fut notre surprise malgré ces appels au Président de notre formation politique commune d’observer que nous, sensibilités politiques membres du RHDP, de voir que les listes des cadres, militantes et militants, même des sympathisants parues dans la presse nationale et internationale comme personnes devant désormais animer les instances et structures de notre grand parti politique (le RHDP), il ne figure aucune des nôtres.

De cette observation difficile à digérer, nous sommes en droit de réclamer des précisions sur cet acte Volontaire ou Involontaire !

Nous protestons à travers une voie audible que nous avons le droit de figurer sur ces listes et maintenant ! Tout en observant une déférente considération et un profond respect, nous exigeons que des explications nous soient données.

Alors, si c’est un oubli ou une omission, … qu’on répare aussitôt le tort qui nous est fait ! Car nous avons aussi des Cadres et Militantes et Militants compétents que les autres, des autres partis membres.

Nous rappelons à toute fin utile que notre sensibilité politique, par le truchement de son président YAYA Fofana, à son temps, qui a adressé plusieurs courriers aux responsables des structures dirigeantes du RHDP et notamment au Président du RHDP, son excellence Alassane Ouattara.

Tout en félicitant Monsieur Alassane Ouattara, Président du RHDP pour avoir initié la restructuration de notre Parti, le RHDP, patrimoine commun.

Nous lui signifions encore une fois que nos doléances n’ont pas été prises en compte. Nous lui demandons donc de bien vouloir les prendre en compte (…) afin que toutes les sensibilités politiques membres du RHDP participent à la vie du RHDP pour reconquérir sa place.

Comments

comments