Côte d’Ivoire: Ouattara a transféré Alain Lobognon et Soul To Soul à la MACA dans la nuit d’hier

Le député Alain Michel Lobognon et l’Ambassadeur Koné Kamaraté Souleymane dit Soul To Soul ne sont plus détenus à la prison civile de Grand Bassam. Ils y ont été soustraits dans la nuit d’hier à aujourd’hui mercredi 31 mars et transférés à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA ) où ils sont arrivés aux alentours de 22 h 30 minutes.

Les deux proches de l’ancien premier ministre ivoirien, Guillaume Kigbafori Soro ont donc passé hier leur première nuit au Bâtiment des Assimilés de la prison civile de Yopougon en attendant d’en savoir plus sur les raisons de leur transfèrement dans cette maison carcérale où croupissent depuis plusieurs mois déjà Simon Soro et Rigobert, les deux frères cadets du président de Générations des Peuples Solidaires( GPS ). Michel Alain Lobognon et Koné Kamaraté dit Soul To Soul vont-ils enfin être jugés pour qu’à l’issue de ce procès, ceux-ci sachent définitivement ce qui leur est reproché par les tenants du pouvoir ivoirien ?

Les jours ou semaines à venir nous situeront sur le sort de ces deux proches de Guillaume Soro qui font depuis bientôt deux ans la navette entre les prisons de Toumodi, de Grand Bassam et la Maca. Rappelons que c’est après le retour manqué de l’ancien chef du gouvernement le 23 décembre 2019 en Côte d’Ivoire que le malheur s’est abattu sur la tête de nombre de ses collaborateurs. Plusieurs d’entre eux ont été remis en liberté conditionnelle mais les cas Alain Lobognon et Soul To Soul semblent énigmatiques en raison certainement du lien trop peu étroit qui les unit à l’ancien leader estudiantin.

Perle lola

