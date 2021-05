Côte d’Ivoire: Ouattara aurait refusé à Charles Blé Goudé le passeport diplomatique ?

Le COJEP a apporté un démenti formel à l’allégation de l’avatar Chris Yapi, selon laquelle le pouvoir d’Alassane Ouattara aurait refusé à Charles Blé Goudé, le passeport diplomatique, motif pris de ce que le chef de l’État ne reconnaîtrait pas son titre d’ancien ministre. Ci-dessous, le communiqué publié ce lundi 17 mai 2021.

Depuis quelques jours, sous l’avatar Chris Yapi, une information mensongère relative à un prétendu refus de passeport diplomatique qu’aurait sollicité Charles Blé Goudé, le Président de notre parti, circule sur les réseaux sociaux. La direction du COJEP tient à apporter un démenti cinglant à cette autre vaine campagne de désinformation au sujet du leader Charles Blé Goudé.

Le COJEP tient à informer l’opinion nationale et internationale que le président Charles Blé Goudé n’a jamais formulé une quelconque demande de passeport diplomatique. Dès lors, une question mérite d’être posée: comment serait-il possible de refuser à une personne ce qu’elle n’a pas demandé? La vérité est que le Président Charles Blé Goudé a plutôt formulé une demande de passeport ordinaire via l’ambassade de la Côte d’Ivoire à La Haye.

Les autorités de la Cour Pénale Internationale en sont pleinement informées depuis le 6 avril 2021. Les autorités ivoiriennes aussi ont été saisies depuis les dernières délégations dépêchées auprès d’elles. Car le président Charles Blé Goudé souhaite que l’obtention de son passeport et son retour en Côte d’Ivoire s’inscrivent dans le processus de réconciliation en cours.

Pour finir et pour ne point laisser prospérer le mensonge, le COJEP ne saurait rester sans réaction face à aucune campagne de désinformation au sujet de son Leader. Il opposera toujours l’information vraie à la désinformation, afin que nul n’en ignore et qu’aucun doute ne germe durablement dans aucun esprit.

Fait à Abidjan le 17 Mai 2021, Secrétaire Général du COJEP

Pdci24

Comments

comments