Côte d’Ivoire: Patrick Achi et Henri Konan Bédié, le Premier ministre se prononce sur leur relations

Le Premier ministre de la Côte d’Ivoire a donné une méga conférence de presse lundi, abordant plusieurs sujets dont ses relations avec son ancien parti le PDCI et avec Henri Konan Bédié.

On sait que le PM ivoirien Patrick Achi est un transfuge du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) avant de devenir un pilier du pouvoir d’Alassane Ouattara. Lors d’une conférence de presse il est revenu sur ses relations avec le leader du parti Henri Konan Bédié.

« Concernant mes relations avec l’ex-Président Henri Konan Bedié, tout le monde sait que j’ai appartenu au PDCI et après, nous avons eu des divergences de vue qui m’ont amené à aller avec le Président Alassane Ouattara dans ce processus de création du nouveau parti qui est le RHDP auquel j’appartiens entièrement aujourd’hui », a indiqué Achi.

Le PM de Côte d’Ivoire assure que « je ne suis plus au PDCI mais nous ne sommes pas des ennemis. Nous avons passé un certain temps ensemble. Je suis allé à Daoukro pour les obsèques de Konan Henri, son neveu. J’ai été avec mon épouse et nous avons été très bien reçus par lui et son épouse ». Il va sans dire que Patrick Achi fait la différence entre l’adversité politique et les relations personnelles.

Melv Le Sage

Comments

comments