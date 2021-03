Côte d’Ivoire: Patrick Achi, un parcours impressionnant

Nommé officiellement le vendredi 26 mars Premier ministre de la Côte d’Ivoire en remplacement d’Hamed Bakayoko décédé le 10 mars en Allemagne. De simple consultant à Premier ministre de la République de Côte d’Ivoire, découvrez le parcours impressionnant de l’ancien ministre d’État ivoirien.

Né à Paris le 17 novembre 1955, Patrick Achi est titulaire d’une maîtrise de physique obtenue en 1979 à l’université de Cocody en Côte d’Ivoire, d’un diplôme d’ingénieur de l’école supérieure d’électricité et d’un master en management de l’université Stanford. Il commence sa carrière professionnelle en 1983 en tant que consultant chez Arthur Andersen à Paris avant d’être affecté en 1988 à Abidjan dans le cabinet de ladite entreprise.

En Côte d’Ivoire, il est directeur technique du cabinet couvrant les divisions Conseils des pays francophones d’Afrique occidentale et centrale. Pris par l’envie d’entreprendre, Pactrik Achi va rapidement se lancer dans ce domaine en 1992. En effet, âgé donc de 37 ans, il crée son cabinet en Strategy & Management Consultants. Ce qui va le propulser sur la voie des ministères de son pays, l’homme étant déjà très doué dans son domaine.

De 1995 à 1997, alors qu’il est conseiller du ministre des Finances, Patrick Achi va contribuer incroyablement à la réforme du système de gestion des finances publiques. Une de ses qualités remarquables dans ce domaine. Puis de 97 à 99, il devient conseiller technique au ministère de l’Énergie. Dans ce nouveau cabinet ministériel, il est chargé de la réforme du secteur des énergies.

Après il s’est beaucoup démarqué dans les cabinets de ministres, en 2000, le natif de Paris est nommé ministre chargé des infrastructures économiques dans le gouvernement d’Affi N’Guessan avec pour Chef d’État Laurent Gbagbo. Patrick Achi conserve ce poste dans le même gouvernement, mais avec différents premiers ministres jusqu’en février 2010 (Affi N’Guessan, Seydou Diarra, Konan Banny et Soro).

Après des élections musclées en Côte d’Ivoire en novembre 2010 soldée par une crise post-électorale, son altruisme et son ambition vont le conduire dans le gouvernement du nouveau président de la république de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara en avril 2011. Il est nommé au même poste, Ministre des Infrastructures économiques.

Il conserve ainsi ce poste pendant plusieurs gouvernements successifs (Soro, Ahoussou-Kouadio, Kablan-Duncan…). La même année, c’est-à-dire, en 2011, Patrick Achi est élu député. Deux ans plus tard, il devient président du conseil régional de La Mé et est réélu en 2019. Séduit par son profil de technocrate, Ouattara le reconduit dans ses fonctions lorsqu’il accède au pouvoir en janvier 2017 en tant secrétaire général de la présidence.

Membre du parti politique PDCI dirigé par l’ancien président, Henri Konan Bédié, Patrick Achi tente tant bien que mal de rapprocher celui-ci et le président Ouattara lors des tensions consécutives à la formation du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) en 2018. Pour cela, il forme aux côtés de Daniel Kablan Duncan et plusieurs ministres du PDCI dans le gouvernement d’ADO, le PDCI-Renaissance. Un mouvement politique pour s’allier au RHDP dirigé par Alassane Ouattara. Par la suite, en avril 2019, Patrick Achi est temporairement banni du PDCI, tout comme Kablan Duncan et les autres membres du groupe issus du PDCI. Exclut par le PDCI d’Henri Konan Bedié, Patrick Achi est recueilli par le RHDP en tant que vice-président.

En juillet 2020, après la nomination d’Hamed Bakayo comme nouveau Premier ministre au lendemain du décès de son prédécesseur, Amadou Gon Coulibaly, Patrick Achi est aussi nommé ministre d’Etat, un poste qui était occupé par Hamed Bakayoko. Il y était malgré sa fonction de secrétaire général de la présidence de la République. Ancien directeur de cabinet du ministre des Finances, Patrick Achi est devenu ainsi la troisième personnalité politique ivoirienne, derrière Alassane Ouattara et son Premier ministre. En novembre 2020, il est choisi comme directeur national de campagne en charge du projet du candidat du RHDP, Alassane Ouattara, qui a été réélu président de la république à l’issue des élections présidentielles d’octobre 2020.

De février à Mars, alors que le Premier ministre Hamed Bakayoko est hospitalisé en France puis en Allemagne pour un cancer en phase terminale, Patrick Achi est désigné Premier ministre par intérim. Il est également élu député lors des élections législatives du 6 mars. Le 26 mars 2021, il est officiellement nommé Premier ministre de la Côte d’Ivoire en remplacement d’Hamed Bakayoko, décédé le 10 mars 2021.

