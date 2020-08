Côte d’Ivoire: PDCI-RDA et FPI se fortifient sur le cas Gbagbo

SEM Henri Konan BEDIE, Président du PDCI-RDA, assisté de membres de la Direction du PDCI – RDA, a reçu en audience, le mardi 04 Aout 2020, à la demande du Secrétaire Général, Dr ASSOA ADOU, une délégation de la Direction du FPI.

Au cours de cette rencontre, le Secrétaire Général, DR ASSOA ADOU, Chef de la délégation du FPI, a présenté les félicitations de la Direction du FPI au Président Henri KONAN BEDIE et exprimé sa satisfaction, pour son élection comme candidat du PDCI-RDA, à l’élection présidentielle du 31 Octobre 2020 qui répond à la situation politique actuelle du pays.

Le Secrétaire Général du FPI, a ensuite remercié le président Henri Konan BEDIE, pour sa prise de position relative au retour souhaité du Président Laurent GBAGBO en Côte d’Ivoire, réitérée lors de sa récente intervention sur la chaine internationale France 24.

Enfin, la délégation du FPI s’est appesantie sur les difficultés et les problèmes rencontrés par le Président Laurent GBAGBO quant à l’obtention d’un passeport ordinaire et à sa radiation de la liste électorale 2020; transformant ainsi le Président Laurent GBAGBO en apatride.

Le FPI a donc décidé de mener des actions pour rétablir le Président Laurent GBAGBO dans ses différents droits.

Le Président Henri Konan BÉDIÉ tout en remerciant la délégation du FPI pour les félicitations quant à son élection comme candidat du PDCI- RDA, a marqué sa satisfaction de la collaboration entre les deux Partis.

Après des échanges fructueux, les délégations du PDCI-RDA et du FPI ont trouvé inacceptable, le refus d’un passeport ordinaire à un citoyen ivoirien et se sont étonnés de la radiation du Président Laurent GBAGBO de la liste électorale provisoire 2020.

En conséquence de ce qui précède:

• Le PDCI-RDA a réaffirmé son soutien au Président Laurent GBAGBO et marqué sa solidarité au FPI dans sa lutte actuelle pour la restauration de la dignité du Président Laurent GBAGBO;

• Le PDCI-RDA a marqué au FPI son accord pour prendre part aux actions prévues par celui- ci en vue de rétablir le président Laurent GBAGBO dans ses droits mais également pour son retour en Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 04 Août 2020

Pour le PDCI-RDA

Le Secrétaire Exécutif du PDCI-RDA

Pr. Maurice KAKOU GUIKAHUÉ

Pour le FPI

P. Le Président

Le Secrétaire Général

Dr. ASSOA ADOU

